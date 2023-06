Choáng ngợp với 240 Người Nhện

TPO - Phim hoạt hình “Spider-Man: Across the Spider-Verse” chiếm được tình cảm người xem nhờ phần hình ảnh đầu tư, khai thác thành công đề tài đa vũ trụ.

Sau 5 năm sản xuất, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Tựa Việt: Người Nhện: Du hành Vũ trụ Nhện) chính thức ra mắt khán giả. Dự án được trông đợi vì là hậu truyện (sequel) của Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) – từng gây tiếng vang khi thắng Oscar 2019 ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Tác phẩm đang vượt mặt Nàng tiên cá và Fast X để giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu tại nhiều quốc gia. Phần lớn khán giả đánh giá cao phim vì có khâu hình ảnh được đầu tư, duy trì được những yếu tố làm nên thành công của phần trước.

Khi các Người Nhện đối đầu

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần một. Sau cuộc chiến ở đa vũ trụ, nhân vật chính Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng) phải học cách dung hòa giữa cuộc sống bình thường và thân phận siêu anh hùng đằng sau lớp áo Người Nhện. Lúc này, cậu liên tục rơi vào khủng hoảng tuổi trưởng thành như bao chàng trai cùng trang lứa.

Nhân vật gặp nhiều khó khăn khi sắp sửa bước chân vào cửa đại học. Trước sự kiểm soát của phụ huynh, Miles cảm thấy bí bách, mong muốn được tự do thực hiện hoài bão cá nhân. Chưa kể, việc vắng nhà quá nhiều cũng khiến cha mẹ cậu dần nghi ngờ, đặt câu hỏi.

Trong khi đó, Người Nhện nữ Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) cũng không hề khá hơn. Dù sống ở vũ trụ khác, cô vẫn phải chịu những áp lực và khó khăn giống Miles. Điều đó phần nào khiến 2 nhân vật dễ đồng cảm dù có nhiều khác biệt về tính cách.

Mọi thứ trở nên gay cấn khi Gwen tìm đến Miles trên đường thực hiện một nhiệm vụ. Sau đó, cả 2 cùng du hành qua đa vũ trụ và phát hiện một tổ chức Người Nhện bí mật, được lập ra để bảo vệ sự an toàn của những thế giới song song. Vì phạm sai lầm, Miles bị cả tổ chức truy đuổi trong khi cố gắng tìm đường về nhà để bảo vệ gia đình ở Trái Đất.

Ý tưởng phim không mới, vẫn xoay quanh câu chuyện người hùng giải cứu thế giới. Trên hành trình đó, nhân vật chính phải đối diện nhiều hy sinh và mất mát, gợi nhớ câu chuyện Người Nhện trong Spider-Man: No Way Home – phim ăn khách nhất toàn cầu năm 2021.

Tuy nhiên, ê-kíp vẫn biết cách mang đến bất ngờ cho khán giả khi khai thác đề tài đa vũ trụ. Theo Screenrant, số Người Nhện xuất hiện trong phim lên đến hơn 240 nhân vật, với câu chuyện phong phú giúp nhiệm vụ của Miles Morales và Gwen Stacy trở nên hấp dẫn hơn.

Mâu thuẫn nội tâm trở thành sợi dây liên kết các Người Nhện ở đa vũ trụ. Mỗi nhân vật có tính cách, số phận riêng biệt, nhưng đều trải qua mất mát, đối diện với bi kịch cuộc đời. Theo thời gian, họ từ đối đầu dần chuyển sang đồng cảm, hỗ trợ nhau đánh bại cái ác, kẻ thực sự đứng sau mọi mưu đồ.

Ấn tượng mạnh về mặt hình ảnh

Kể từ phần tiền nhiệm, người hâm mộ mất 5 năm để được tiếp tục theo dõi câu chuyện về Người Nhện da màu Miles Morales. Điều đó xuất phát từ việc ê-kíp đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu kịch bản đến sản xuất.

Theo IMDb, các công đoạn cuối cùng được hoàn thiện đúng 13 ngày trước khi khởi chiếu tại Mỹ. Đội ngũ cũng quy tụ khoảng 1.000 họa sĩ cùng làm việc, trở thành một trong những ê-kíp làm phim hoạt hình lớn nhất từ trước đến nay.

Kinh phí 100 triệu USD được đổ dồn vào phần đồ họa, kỹ xảo. Dõi theo câu chuyện của các nhân vật, tác phẩm liên tục thay đổi bối cảnh ở nhiều vũ trụ khác nhau. Mỗi nơi lại hiện lên với một phong cách riêng biệt, nhưng đều tạo cảm giác choáng ngợp với phần hình ảnh sống động và chi tiết.

Các nhà làm phim cũng khéo léo kết hợp hoạt họa 2D với công nghệ 3D để tạo nên nhiều khung hình đa dạng, hút mắt. Hiệu ứng CGI được sử dụng hiệu quả, giúp phim trở nên chân thật, gần gũi. Các phân đoạn hành động được cài cắm liên tục để duy trì mạch phim nhanh, lôi cuốn từ đầu đến cuối.

Khi ra mắt, dự án nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt chứng chỉ “Tươi” với 95% bình chọn tích cực từ chuyên gia và 97% từ người xem. Thành tích trên IMDb cũng ấn tượng với tổng điểm 9.1/10.

Phần lớn ý kiến đánh giá cao câu chuyện lớp lang, vẽ nên thế giới đa vũ trụ hấp dẫn. Số phận của các Người Nhện cũng mang lại nhiều cảm xúc với khán giả, nhất là những ai say mê phần đầu.

Dẫu vậy, tác phẩm vẫn còn tồn tại một số điểm trừ. Vì có quá nhiều nhân vật, câu chuyện trở nên hỗn loạn ở nửa cuối. Đạo diễn xử lý một số tình huống chưa tốt, khiến đôi lúc phim tạo cảm giác lan man. Đối diện dàn Người Nhện hùng hậu, nhân vật phản diện chưa thực sự ấn tượng, động cơ còn thiếu thuyết phục.

Năm 2018, phần tiền nhiệm Spider-Man: Into the Spider-Verse từng thắng lớn tại phòng vé thu hơn 384 triệu USD so với kinh phí 90 triệu USD. Thế nên, dự án hậu truyện được kỳ vọng lập thành tích cao, nhưng khả năng khó thể vượt qua The Super Mario Bros. Movie – hiện là phim ăn khách nhất năm nay với tổng doanh thu hơn 1,3 tỷ USD.

Sau phần 2, các nhà sản xuất sẽ tiếp tục cho ra mắt phần 3 mang tên Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, dự kiến ra mắt năm 2024. Ngoài ra, một phần ngoại truyện Spider-Women cũng đang được phát triển. Điều đó cho thấy sức hút của Người Nhện không hề giảm sút sau hơn nhiều thập kỷ ra mắt.

Nhìn chung, Spider-Man: Across the Spider-Verse vẫn là một phim hoạt hình tròn trịa, đậm tính giải trí. Bỏ qua một số hạn chế, tác phẩm dễ dàng chinh phục khán giả nhờ phần hình ảnh ấn tượng và câu chuyện có chiều sâu.