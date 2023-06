Không chỉ Jennie (BlackPink) gây sốc

TPO - Cùng là vai diễn đầu tay trong phim có nhiều cảnh nóng, Kim Tae Ri và Kim Go Eun có được sự công nhận của công chúng, bước lên hàng sao hạng A. Lấn sân sang điện ảnh bằng phim 18+, Jennie (BlackPink) nhận nhiều chỉ trích dữ dội từ dư luận, phim của cô bị đánh giá là "rác phẩm".

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc bén duyên điện ảnh bằng những cảnh phim nóng, nhạy cảm. Có người “một bước lên mây”, trở thành sao hạng A nhờ sự táo bạo, trần trụi nhưng không thiếu tính nghệ thuật. Có diễn viên thoát khỏi lớp vỏ an toàn, có được sự công nhận của giới chuyên môn và khán giả. Tuy nhiên, cũng vì những cảnh quay 18+ ấy khiến không ít ngôi sao phải hứng chịu chỉ trích nặng nề từ dư luận.

Kim Tae Ri là đóa hoa nở muộn của showbiz Hàn. Năm 26 tuổi, cô tỏa sáng khi tham gia bộ phim The Handmaiden (Người hầu gái), tác phẩm của đạo diễn Park Chan Wook, dựa trên cuốn tiểu thuyết Fingersmith của nhà văn xứ Wales Sarah Waters. Diễn viên sinh năm 1990 vượt qua 1.500 ứng cử viên khác để giành được vai cô hầu gái Sook Hee.

Tác phẩm có nhiều cảnh trần trụi, táo bạo về mối tình đồng tính giữa tiểu thư Hideko (Kim Min Hee) và Sook Hee (Kim Tae Ri), điều này không cản bước Kim Tae Ri mà giúp cô thăng tiến trên con đường nghệ thuật. Kỹ năng diễn xuất của sao nữ được giới chuyên môn và khán giả dành lời tán dương.

Với những phân cảnh nhạy cảm, Kim Tae Ri và Kim Min Hee luyện tập nhiều lần trước máy quay, tính toán trước từng động tác, cử chỉ để đẩy cảm xúc, tránh sự ngượng ngùng. Dù là diễn viên tân binh, Kim Tae Ri không hề bị lép vế trước đàn chị. Khi bấm máy, chỉ duy nhất nhân viên nữ có mặt làm nhiệm vụ quay trực tiếp, các thiết bị quay đều sẵn sàng, giúp hai diễn viên có không gian, thăng hoa hơn trong diễn xuất.

Sau thành công của Người hầu gái, Kim Tae Ri mang về chiếc cúp Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong nhiều lễ trao giải, bao gồm cả Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá. Đồng thời, cô có được nhiều cơ hội ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình, diễn viên khá kén kịch bản nhưng hầu hết các bộ phim tham gia đều gây được tiếng vang. Kim Tae Ri từng hợp tác với nhiều ngôi sao hàng đầu như Song Joong Ki, Ha Jung Woo, Yoo Hae Jin. Mr. Sunshine đóng cùng Lee Byung Hun hay Tuổi 25, tuổi 21 diễn cặp cùng Nam Joo Hyuk là hai trong số phim truyền hình tạo tiếng vang của Kim Tae Ri.

Giống với Kim Tae Ri, vai diễn đầu tay của Kim Go Eun là nữ chính trong Eungyo (Nàng thơ) năm 20 tuổi. Cô nhập vai nữ sinh trung học, có cảnh gợi tình với diễn viên gạo cội Park Hae Il và cảnh nóng bạo liệt với tài tử Kim Moo Yul.

Tác phẩm được ví như “Lolita bản Hàn” gây tranh cãi nhưng vẫn mang về cho Kim Go Eun được hầu hết giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trên màn ảnh Hàn Quốc sự kiện năm đó.

Người đẹp Running Man Song Ji Hyo cũng nổi lên từ cảnh nóng bạo. Năm 2008, cô phá bỏ hình tượng ngọc nữ từng xây dựng trong Hoàng Cung, Truyền thuyến Jumong để hóa thân thành hoàng hậu trong phim cổ trang gắn mác 18+ Song hoa điếm (A Frozen Flower). Bộ phim gây sốc ở Hàn Quốc bởi đề tài lửa hận tình thù cùng những cảnh ân ái đồng tính, dị tính. Song Ji Hyo thể hiện sự quyết liệt khi khỏa thân hoàn toàn, lộ nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể khi đóng cảnh giường chiếu được quay trực diện cùng tài tử Jo In Sung.

Tác phẩm vấp phải luồng ý kiến trái chiều, Song Ji Hyo hứng chịu nhiều chỉ trích đóng cảnh nóng vì ham nổi tiếng. Dù vậy, không thể phủ nhận sức lan tỏa của Song hoa điếm, tác phẩm cho đến nay vẫn nhận được ý kiến đánh giá cao về nội dung, ý nghĩa, diễn xuất của dàn diễn viên, Song Ji Hyo không phải ngoại lệ.

Mỹ nhân sinh năm 1981 chưa bao giờ hối hận về quyết định đóng Song hoa điếm, cô chia sẻ đã hết mình trong suốt 9 tháng trời. Mỗi cảnh quay đều được tỉ mỉ đóng đi đóng lại. Khi nhận lời, cô không quan trọng việc mình phải cởi, hở bao nhiêu lần mà chú trọng diễn đạt nội tâm, phát triển tâm lý nhân vật. “Ngoài việc diễn theo tư thế đạo diễn muốn, tôi luôn chú ý biểu cảm nét mặt của mình. Chúng tôi không đóng cảnh nóng chỉ để phim trở nên nóng bỏng hơn” – nữ diễn viên trả lời trên Hancinema.

Cũng gây chú ý nhờ cảnh nóng, một nữ thần tượng hàng đầu lấn sân sang diễn xuất khiến dư luận chao đảo thời gian qua là Jennie. Khán giả và giới phê bình không có nhiều điều để nói về diễn xuất của Jennie nhưng điều gây tranh cãi dữ dội là những động tác vũ đạo táo bạo và biểu cảm khêu gợi của nữ thần tượng trong phim.

Không ít bình luận đánh giá tác phẩm Jennie tham gia “rẻ tiền, không có giá trị nghệ thuật”. Truyền thông Hàn nhận định đây là sai lầm của thành viên nhóm BlackPink khi phá bỏ hình tượng sang chảnh, chuẩn mực thường thấy của thần tượng Kpop để tiến thân trên màn ảnh Hollywood.

Những cảnh phim của Jennie tuy ngắn ngủi nhưng gây sốc. Nữ thần tượng tự nhận vai thông qua lời mời của The Weekend, công ty quản lý không can dự. Cô chia sẻ muốn được là chính mình và trở nên dũng cảm hơn.

Phim được mời tham gia Liên hoan phim Cannes tháng trước, trình chiếu hai tập đầu và nhận lời chê bai vì nội dung khiêu dâm. Các điểm từ giới chuyên môn không khả quan, phim nhận 2/10 điểm IMDb và 25% điểm từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, 5,9/10 trên trang bình luận phim Metacritic.

Bộ phim truyền hình gây sốt The Glory do Song Hye Kyo đóng chính bị réo tên vào lùm xùm của Jennie. Hai tác phẩm bị đặt lên bàn cân so sánh bởi đều có yếu tố 18+, những phân cảnh lộ da thịt… Song Hye Kyo lần đầu rũ bỏ hình tượng nữ thần để phù hợp với nhân vật.

Nữ diễn viên 41 tuổi tạo bàn luận với cảnh nhân vật Moon Dong Eun cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, để bác sĩ Ju Yeo Jeong (Lee Do Hyun thủ vai) thấy rõ những vết bỏng chằng chịt trên cơ thể cô - vết tích từ những cuộc tra tấn của nhóm bạn thời cấp 3.

Để có được cảnh quay ưng ý, nữ diễn viên và đội hóa trang mất tầm 4 đến 5 tiếng để tạo nên những vết sẹo. Cô phải khỏa thân hàng tiếng đồng hồ để hóa trang. Biên kịch Kim Eun Sook nói nữ diễn viên đã tích cực hai tháng giảm cân để phù hợp với cảnh quay. Bà ghi nhận sự nỗ lực và hy sinh vì vai diễn của Song Hye Kyo.

Trước đó, Song Hye Kyo bó mình với những vai ngọc nữ, an toàn trên màn ảnh, cô bị nhận xét một màu, không có gì nổi trội suốt hành trình nghệ thuật. Sự “lột xác” và hy sinh cho vai diễn trong The Glory được khán giả và giới phê bình ghi nhận bằng sự quan tâm lớn từ công chúng, gây sốt toàn châu Á. Cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình tại lễ trao giải Baeksang 2023.