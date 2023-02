Showbiz 24/2: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ cuộc sống làm dâu nhà hào môn

TPO - Hoa hậu Đỗ Mỹ hiếm hoi hé lộ cuộc sống khi làm dâu nhà hào môn, bộ ảnh nàng tiên cá Disney phơi mình trên biển gây tranh cãi, người đẹp 28 tuổi làm giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam... là những tin tức được quan tâm trong ngày 24/2.

Sau 4 tháng về chung nhà với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi tiết lộ cuộc sống làm dâu gia đình hào môn. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ trên chương trình truyền hình do MC Thùy Linh dẫn dắt: "Tôi lập gia đình chưa lâu nên mọi thứ còn mới mẻ, bỡ ngỡ. Tôi ở chung cùng gia đình chồng có bà nội, bố mẹ. Gia đình tôi lúc nào cũng đông người, có nhiều hoạt động chung với nhau".

Hoa hậu Việt Nam 2016 bộc bạch cô được mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều khi chưa hiểu hết về thói quen sinh hoạt của gia đình. "Dịp Tết, tôi cũng cố gắng phụ giúp công việc nhà. Tôi cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới", Đỗ Mỹ Linh nói.

Dưới phần bình luận, khán giả khen Đỗ Mỹ Linh giữ được nét đoan trang, thùy mị, có cách ứng xử giao tiếp khéo léo.

Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang được công chúng quan tâm. Người đẹp thường xuyên đồng hành cùng chồng tại các giải bóng đá của CLB Hà Nội, thời gian cô xuất hiện trong các sự kiện giải trí đã ít đi.

Bộ ảnh nàng tiên cá Disney phơi mình trên biển gây tranh cãi

Bộ ảnh của Halle Bailey đăng tải trên The Face Magazine ngày 23/2 trong tạo hình nàng tiên cá với khung cảnh biển khơi không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều người đánh giá phần đồ họa thiếu đầu tư, một số cư dân mạng cho rằng tạp chí đang cố tình thu hút tương tác.

Với tạo hình thời trang này, Halle Bailey cũng không nhận được đánh giá cao từ kiểu tóc, trang phục đến góc chụp. “Cô ấy sẽ là nàng tiên cá tuyệt vời nếu không phải là Ariel”, “Giống Medusa hơn là mỹ nhân ngư”, “Đây là bộ ảnh mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà đúng không”…

Trong cuộc phỏng vấn với The Face Magazine, nữ diễn viên 22 tuổi kể lại khoảnh khắc cô không tin vào tai mình khi được đạo diễn Rob Marshall gọi thử vai bản live action Nàng tiên cá. (Đọc chi tiết).

Người đẹp 28 tuổi làm giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam

Sáng 24/2, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố đơn vị mới nắm bản quyền Miss Universe Vietnam, đồng thời công bố giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam.

Buổi họp báo có sự tham dự của Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel cùng Á hậu 2 Andreína Martínez và nữ tỷ phú chuyển giới Jakapong Jakrajutatip - chủ sở hữu Miss Universe. Đại diện Việt Nam có sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê - giám đốc công ty Elite Vietnam.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố người đẹp Quỳnh Nga chính thức trở thành giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam. Trước đó, người đảm nhận vai trò này là Trần Việt Bảo Hoàng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) mất bản quyền Miss Universe ở Việt Nam, đơn vị mới đã tiến hành bổ nhiệm giám đốc quốc gia mới. (Đọc chi tiết).

Mẹ bé An Nhiên 'Đừng làm mẹ cáu' nói gì khi con nổi tiếng sớm?

Happi trong phim Đừng làm mẹ cáu tên thật là Nguyễn Hoàng An Nhiên, sinh năm 2018. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. An Nhiên từng tham gia một vài bộ phim, làm mẫu nhí cho nhiều sự kiện thời trang. Khi An Nhiên nhận được lời mời đóng phim Đừng làm mẹ cáu, chị Ly - mẹ bé cho biết gia đình và ê-kíp làm phim khá lo lắng.

"Vai diễn này khá nặng ký đối với Nhiên vì thời gian quay dài. Bé lại chưa đi học tiểu học, chưa biết đánh vần. Tuy nhiên khi đọc kịch bản, An Nhiên tỏ ra nhanh nhẹn, diễn xuất được nhận xét khá ổn", mẹ của bé An Nhiên chia sẻ với Tiền Phong.

Trước sự đón nhận của khán giả dành cho vai Happi, chị Ly và bé An Nhiên rất vui. Khi được hỏi về việc con gái nổi tiếng sớm, chị Ly khẳng định bé không có nhiều thay đổi. (Đọc chi tiết).

Lan Khuê được quyền cử đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ

Tại buổi họp báo, bản quyền cuộc thi Miss Universe Vietnam được công bố thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức hoạt động từ ngày 16/1, có trụ sở tại Hà Nội. Công ty này có người đứng đầu là bà Nguyễn Thị Thúy Nga và siêu mẫu Lan Khuê làm Giám đốc khu vực phía Nam.

Chia sẻ về cương vị mới, Lan Khuê nói: “Chúng tôi biết những ngày qua thông tin về việc đổi chủ sở hữu Miss Universe Vietnam đã gây nhiều ồn ào. Ngày hôm nay sau khi hoàn tất việc ký kết cùng bà Anne, chúng tôi xin được phép công bố về đơn vị nắm bản quyền hiện nay. Đồng thời cũng giới thiệu Quỳnh Nga - National Director đại diện cho tổ chức Miss Universe Vietnam. Chúng tôi luôn trân trọng những thành tựu mà đơn vị nắm bản quyền cũ đã gầy dựng suốt thời gian qua. Đó cũng là áp lực không hề nhỏ đối với chúng tôi”. (Đọc chi tiết).