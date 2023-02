Mẹ bé An Nhiên 'Đừng làm mẹ cáu' nói gì khi con nổi tiếng sớm?

TPO - Mẹ của bé An Nhiên (vai Happi) trong "Đừng làm mẹ cáu" khẳng định con gái không có nhiều thay đổi khi nổi tiếng sớm. Cô bé vui vẻ và đón nhận sự yêu mến của khán giả một cách tự nhiên.

Happi trong phim Đừng làm mẹ cáu tên thật là Nguyễn Hoàng An Nhiên, sinh năm 2018. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. An Nhiên từng tham gia một vài bộ phim, làm mẫu nhí cho nhiều sự kiện thời trang. Khi An Nhiên nhận được lời mời đóng phim Đừng làm mẹ cáu, chị Ly - mẹ bé cho biết gia đình và ê-kíp làm phim khá lo lắng.

"Vai diễn này khá nặng ký đối với Nhiên vì thời gian quay dài. Bé lại chưa đi học tiểu học, chưa biết đánh vần. Tuy nhiên khi đọc kịch bản, An Nhiên tỏ ra nhanh nhẹn, diễn xuất được nhận xét khá ổn", mẹ của bé An Nhiên chia sẻ với Tiền Phong.

Trước sự đón nhận của khán giả dành cho vai Happi, chị Ly và bé An Nhiên rất vui. Khi được hỏi về việc con gái nổi tiếng sớm, chị Ly khẳng định bé không có nhiều thay đổi.

"Sau phim Đừng làm mẹ cáu, An Nhiên được nhiều người biết đến hơn nhưng bé vẫn thân thiện, vui vẻ. Tôi dạy dỗ con cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và cả cách ứng xử ngoài xã hội. Tôi tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của con, phân tích đúng sai để bé lắng nghe một cách vui vẻ chứ không mè nheo, đòi hỏi”, chị Ly nói.

Trong nhiều bộ phim truyền hình gần đây, không ít gương mặt nhí đang chiếm thiện cảm của khán giả. Liên quan tới câu chuyện con trẻ nổi tiếng sớm, TS. Hoàng Anh Phước - Trưởng bộ môn Tâm lý học Đại học Sư phạm Hà Nội - cho biết đối với những trẻ nổi tiếng sớm do năng khiếu, tài năng nổi bật của trẻ cha mẹ, giáo viên cần lưu ý trong cách giáo dục trẻ.

"Cha mẹ nên giúp trẻ đánh giá đúng về bản thân, rèn cho trẻ đức tính khiêm nhường, không khoe khoang, tự cao tự đại. Trẻ cần hiểu được mỗi cá nhân đều có những thế mạnh riêng và tôn trọng sự khác biệt. Cha mẹ có thể hỗ trợ trẻ rèn luyện những kỹ năng sống, giao tiếp, ứng phó với căng thẳng, và cả kỹ năng kiểm soát cảm xúc...", TS. Hoàng Anh Phước chia sẻ với Tiền Phong.