'Lật mặt 7' của Lý Hải giảm nhiệt

TPO - Doanh thu của "Lật mặt 7: Một điều ước" có dấu hiệu giảm sút so với tuần trước. Sự xuất hiện của bom tấn "Hành tinh khỉ: Vương quốc mới" phần nào ảnh hưởng đến tốc độ bán vé của phim.

So với tuần trước, bảng xếp hạng doanh thu tuần này không có nhiều thay đổi. Theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), Lật mặt 7: Một điều ướcvẫn vượt qua nhiều đối thủ để giữ ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, phim đang có dấu hiệu giảm nhiệt với tốc độ bán vé chậm hơn trước. Sự xuất hiện của loạt phim ngoại, điển hình là Hành tinh khỉ: Vương quốc mới, cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh thu phim.

Lật mặt 7 giảm nhiệt

Ở tuần thứ ba trụ rạp, doanh thu của Lật mặt 7 có phần giảm sút. Trong ba ngày cuối tuần, dự án hốt hơn 48 tỷ đồng với 530.793 vé bán ra trên 9.645 suất chiếu, giảm khoảng 38% so với tuần trước (71 tỷ đồng).

Tính đến hiện tại, Lật mặt 7 đã thu hơn 372 tỷ đồng, đứng thứ tư trong danh sách các phim Việt ăn khách nhất mọi thời, xếp sau Mai (520 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nếu so sánh với cơn sốt Mai hồi đầu năm, Lật mặt 7 của Lý Hải có phần thua thiệt về tốc độ bán vé. Bước sang tuần thứ ba, Mai đã nhanh chóng đạt hơn 472 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam, sau đó vượt mốc 500 tỷ đồng ở tuần thứ tư.

Với tình hình này, nhiều khả năng Lật mặt 7 có thể cán mốc 400 tỷ đồng nhưng khó thể vượt mốc 500 tỷ đồng.

Dẫu vậy, tác phẩm đã xô đổ kỷ lục 300 tỷ đồng của phần trước Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (theo ê-kíp công bố), đồng thời trở thành phần phim đạt doanh thu trăm tỷ nhanh nhất trong thương hiệu do Lý Hải xây dựng và phát triển từ năm 2015.

Trong khi đó, số phận các phim Việt còn lại khá bấp bênh. Thậm chí có dự án phải tuyên bố rút rạp vì không bán được vé, đối diện thua lỗ nặng nề.

Cái giá của hạnh phúc – có Thái Hòa đóng chính - tiếp tục bị tụt hạng, không lọt nổi vào top 10 của Box Office Vietnam. Trong ba ngày cuối tuần, dự án do Xuân Lan sản xuất chỉ thu hơn 69 triệu đồng, bằng 1/10 so với tuần trước (600 triệu đồng).

Phim chỉ được chú ý ở tuần đầu ra mắt, đứng đầu bảng xếp hạng Box Office Vietnam với hơn 10,4 tỷ đồng. Sau đó, tác phẩm nhanh chóng tụt hạng vì nhận nhiều lời chê về kịch bản, cách xây dựng nhân vật.

Đáng thất vọng nhất là B4S - Trước giờ yêu. Tác phẩm có doanh thu bết bát dù quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, chỉ đạt hơn 3,8 tỷ đồng sau gần một tháng ra mắt.

Phim chọn đề tài tình dục táo bạo nhưng không chinh phục được người xem vì cách khai thác cũ kỹ, nhân vật được xây dựng hời hợt và nhiều tình tiết hài kém duyên. Kết quả, ê-kíp B4S - Trước giờ yêu phải tuyên bố rút rạp vì bị khán giả phớt lờ.

Trước đó, phim Việt Đóa hoa mong manh cũng ế ẩm. Sau hơn nửa tháng phát hành, dự án do Mai Thu Huyền đạo diễn phải tuyên bố rút rạp với tổng doanh thu chỉ hơn 430 triệu đồng.

Cả hai đều là những tác phẩm gây thất vọng đối với người yêu phim Việt trong năm nay.

Phim ngoại chưa nổi bật

Xếp sau Lật mặt 7 là phim hành động - khoa học viễn tưởng Hành tinh khỉ: Vương quốc mới. Tác phẩm thu gần 10 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần với hơn 98.000 vé bán ra.

Đây là bom tấn mở màn mùa phim hè 2024, đồng thời đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Planet of the Apes sau bảy năm vắng bóng kể từ War for the Planet of the Apes (2017).

Tác phẩm cũng tạo được hiệu ứng khá tốt tại phòng vé quốc tế. Phần lớn ý kiến khán giả đánh giá cao phim vì được đầu tư mạnh về hình ảnh, kỹ xảo, đồng thời có nhiều thay đổi về nội dung, mở ra tương lai mới cho thương hiệu hành động nổi tiếng.

Đứng thứ ba trong danh sách là phim Hàn Vây hãm: Kẻ trừng phạt với 4,1 tỷ đồng. Dự án vẫn bán được vé vì sức hút của tài tử Ma Dong Seok, cũng là phim hình sự - hành động hiếm hoi ra rạp trong thời điểm này.

Hiện Vây hãm: Kẻ trừng phạt đã hốt hơn 37 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Ở quê nhà, dự án cũng có doanh thu ấn tượng (hơn 67 triệu USD) hiện đứng thứ hai trong danh sách các phim Hàn ăn khách nhất năm 2024.

Nếu không gặp đối thủ mạnh như Lật mặt 7, nhiều khả năng phim sẽ có mức doanh thu cao hơn nữa.

Các vị trí còn lại trong top 5 của Box Office Vietnam lần lượt là hai phim hoạt hình Panda đại náo lãnh địa vua sư tử (hơn 1.4 tỷ đồng) và Mèo mập mang 10 mạng (hơn 1,2 tỷ đồng).

Ngoại trừ Hành tinh khỉ: Vương quốc mới, các dự án trên đều là phim cũ, đã ra mắt từ các tuần trước. Một số dự án mới phát hành như phim kinh dị Ổ nhện, Đoàn tàu cõi âm, hoạt hình Những tế bào của Yumi… đều không hút khách, mức doanh thu không vượt qua con số một tỷ đồng.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Lật mặt 7 vẫn sẽ giữ ngôi vương phòng vé trong ít nhất hai tuần tới và có thể kéo dài đến hết tháng 5. Tác phẩm vẫn còn có nhiều thuận lợi khi loạt phim hè của Hollywood chưa xuất hiện dồn dập.