Bom tấn cản đường 'Lật mặt' của Lý Hải

TPO - Bom tấn "Kingdom of the Planet of the Apes" chinh phục người xem nhờ kịch bản lớp lang, mang lại nhiều bất ngờ và cảm xúc. Phần hình ảnh trong phim cũng được đầu tư mạnh với kỹ xảo ấn tượng và đẹp mắt.

Là bom tấn mở màn mùa phim hè 2024, Kingdom of the Planet of the Apes (tựa Việt: Hành tinh khỉ: Vương quốc mới) được chờ đợi vì đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Planet of the Apes sau bảy năm vắng bóng kể từ War for the Planet of the Apes (2017).

Tác phẩm không chỉ được đầu tư mạnh về hình ảnh, kỹ xảo mà còn có nhiều thay đổi về nội dung, mở ra tương lai mới cho thương hiệu hành động nổi tiếng.

Kịch bản được đầu tư

Chuyện phim có nội dung hoàn toàn độc lập với các phần trước, lấy bối cảnh 300 năm sau cái chết của Caesar.

Lúc này, loài khỉ tạm thời thống trị Trái Đất, dần thành lập các bộ tộc khác nhau với những nền văn hóa độc đáo. Trong khi đó, con người lại sống ẩn dật, buộc phải tự học cách sinh tồn trước sự trỗi dậy của loài khỉ.

Để có thể xây dựng đế chế riêng, bạo chúa Proximus Caesar (Kevin Durand) sẵn sàng giết hại đồng loại lẫn con người. Hành động của hắn đã đẩy bộ tộc của nhân vật chính Noa (Owen Teague) đến bờ vực diệt vong, bản thân anh cũng suýt mất mạng.

Những con khỉ còn sống sót trong bộ tộc đều bị bắt Proximus giữ nhằm mục đích phục dịch. Không còn cách nào khác, Noa phải lên đường tìm cách giải cứu bộ tộc, từ đó trở thành người hùng mới của loài khỉ.

Cốt truyện của Kingdom of the Planet of the Apes khá đơn giản, vẫn đi theo mô-típ của dòng phim siêu anh hùng. Tuy nhiên, biên kịch biết cách làm mới câu chuyện để đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đặc biệt, càng về cuối tác phẩm càng cài cắm nhiều tình tiết mang tính gợi mở, làm bàn đạp cho các phần sau, hứa hẹn tạo nên một bước ngoặt mới cho cả series.

Hành trình giải cứu bộ tộc của Noa gợi nhớ đến truyền thuyết kinh điển khi Noah cứu muôn loài vượt qua trận Đại hồng thủy. Qua đó, các nhà làm phim cài cắm thông điệp về niềm tin, sức mạnh của đoàn kết cũng như khao khát hòa bình.

Kịch bản khắc họa tốt tâm lý của nhân vật chính. Noa phần nào gợi nhớ đến hình ảnh Caesar những ngày đầu, có một chút yếu đuối và non nớt, thiếu kinh nghiệm. Nhưng theo thời gian, người xem dần cảm nhận được bản lĩnh, sự quả cảm và trí tuệ của nhân vật, từ đó đồng cảm hơn với Noa.

Các nhân vật phụ cũng có số phận riêng, giúp tác phẩm hấp dẫn hơn. Nổi bật có Mae (Freya Allan) - cô gái duy nhất đồng hành cùng Noah, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ anh dù cả hai khác biệt về chủng tộc.

Hình ảnh, kỹ xảo ấn tượng

Ngồi ghế đạo diễn của Kingdom of the Planet of the Apes là Wes Ball – người tạo nên thành công của bộ ba phim hành động The Maze Runner (2014-2018).

Nhà làm phim đầu tư mạnh vào phần hình ảnh, giúp thế giới giả tưởng của loài khỉ hiện lên vừa chi tiết lại vừa choáng ngợp qua từng phân cảnh. Từ những cánh rừng mênh mông, hoang vu đến trận chiến dồn dập, bạo lực đều tạo cảm giác sống động và ấn tượng.

So với nhiều bom tấn hành động khác, Kingdom of the Planet of the Apes không lạm dụng kỹ xảo CGI mà tiếp tục sử dụng kỹ thuật motion-capture (bắt cử động) để tái tạo thế giới đười ươi, khỉ đột. Nhờ đó, biểu cảm và cử động của các nhân vật cũng mượt mà và tự nhiên hơn.

Với kinh nghiệm làm phim lâu năm, Wes Ball cũng xử lý tốt các cảnh hành động, giúp câu chuyện giữ được độ lôi cuốn cần có. Sự dẫn dắt tài tình của đạo diễn giúp bộ phim không có cảm giác lê thê, dù thời lượng khá dài (145 phút).

Planet of the Apes là thương hiệu điện ảnh hiếm hoi của Hollywood mà các phần sau đều được khen ngợi, thậm chí còn được đánh giá cao hơn trước. Sau khi được reboot (tái khởi động) với Rise of the Planet of the Apes (2011), series đã hốt về hơn 1,5 tỷ USD phòng vé toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Không nằm ngoài kỳ vọng, Kingdom of the Planet of the Apes nhanh chóng nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình khi ra mắt. Phim xếp loại “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 80% bình chọn tích cực từ phía giới chuyên môn lẫn khán giả.

Phần lớn ý kiến đánh giá cao hình ảnh, kỹ xảo, kịch bản lớp lang cũng như lối kể hấp dẫn của đạo diễn Wes Ball. Dẫu vậy, phim vẫn còn một vài hạn chế không đáng có. Một số nhân vật còn mờ nhạt, chưa thực sự đóng vai trò quan trọng trong phim.

Ngoài ra, còn có tình tiết còn mang nặng tính sắp đặt, dẫn đến cái kết dễ đoán, theo hướng thiện thắng tà. Phản diện chính Proximus được giới thiệu khá nguy hiểm, thâm độc nhưng lại bị hạ gục một cách dễ dàng, phần nào làm giảm độ gay cấn của trận chiến cuối cùng.

Dẫu vậy, Kingdom of the Planet of the Apes vẫn đáng xem và chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ loạt phim phải thất vọng.

Tác phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và nỗ lực của ê-kíp sản xuất trong việc làm mới một thương hiệu có tuổi đời đã hơn 55 năm.