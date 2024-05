Khả năng phim của Lý Hải bị lật đổ

TPO - Ở tuần thứ ba trụ rạp, "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải vẫn chưa giảm nhiệt. Nhiều khả năng phim có thể vượt mốc 400 tỷ đồng trong vài tuần tới.

Sau Maicủa Trấn Thành, Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải đạo diễn) là phim Việt tiếp theo tạo được kỳ tích tại phòng vé. Tính đến hiện tại, tác phẩm thu về hơn 355 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu thương hiệu Lật mặt lên mức hơn 1.000 tỷ đồng.

Với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng Lật mặt 7 có thể vượt mốc 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, phim sẽ gặp nhiều khó khăn trước sự đổ bộ của loạt phim ngoại, bao gồm các bom tấn hè đến từ Hollywood.

Mùa phim hè bắt đầu

Tuần này, phim hành động - khoa học viễn tưởng Hành tinh khỉ: Vương quốc mới chính thức khởi chiếu và tạo được hiệu ứng khá tốt tại phòng vé.

Đây là bom tấn mở màn mùa phim hè 2024, đồng thời đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Planet of the Apes sau bảy năm vắng bóng kể từ War for the Planet of the Apes (2017).

Tác phẩm không chỉ được đầu tư mạnh về hình ảnh, kỹ xảo mà còn có nhiều thay đổi về nội dung, mở ra tương lai mới cho thương hiệu hành động nổi tiếng.

Hành tinh khỉ: Vương quốc mới cũng được xem là bom tấn có khả năng cản đường Lật mặt 7 ở tuần thứ tư trụ rạp. Trong ngày đầu ra mắt, phim thu được gần 7 tỷ đồng tại Việt Nam. Con số này không quá lớn nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu phim của Lý Hải.

Các phần trước của thương hiệu này đều tạo nên những cú nổ tại phòng vé, với tổng doanh thu ba phần gần nhất đã vượt mốc 1,5 tỷ USD toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Do đó, nhiều khả năng phần mới nhất cũng sẽ ăn nên làm ra vì nhà sản xuất đang rục rịch lên kế hoạch thực hiện các phần tiếp theo.

Một dự án khác cũng được chú ý là Arthur: Chú chó kiên cường có tài tử Mark Wahlberg đóng chính kiêm sản xuất. Nội dung phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về mối quan hệ kỳ lạ giữa một tay đua thể thao mạo hiểm chuyên nghiệp và một chú chó đường phố tốt bụng tên Arthur.

Đáng tiếc, dự án lại không được quảng bá tốt nên chưa hút khách tại thị trường Việt Nam. Tính đến hiện tại, Arthur: Chú chó kiên cường thu chưa đến 300 triệu đồng ở nước ta.

Đối đầu phim của Lý Hải còn có loạt phim kinh dị như Tarot, Ổ nhện, Đoàn tàu cõi âm… Song, các phim đều đạt doanh thu không cao, nổi bật có Tarot từng vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam tuần trước với gần 3 tỷ đồng.

Về cơ bản, số lượng phim ngoại phát hành đều đặn nhưng chất lượng không nổi bật, phần nào càng tạo lợi thế cho Lật mặt 7 bành trướng phòng vé. Hiện chưa có dự án nào có đủ sức để lật đổ phim của Lý Hải trong thời gian tới.

Khả năng phim Lý Hải lập kỳ tích

Lật mặt 7 có thời điểm ra mắt khá thuận lợi khi phát hành vào đúng dịp lễ 30/4 và 1/5. Tuy nhiên, phim phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong và ngoài nước như bom tấn Godzilla x Kong: Đế chế mới, phim Việt Cái giá của hạnh phúc, B4S: Trước giờ yêu...

Nhờ sức hút của Lý Hải và thương hiệu Lật mặt, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Hiện Lật mặt 7 đã xô đổ kỷ lục 300 tỷ đồng của phần trước Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (theo ê-kíp công bố), đồng thời trở thành phần phim đạt doanh thu trăm tỷ nhanh nhất trong thương hiệu do Lý Hải xây dựng và phát triển từ năm 2015.

Tuy nhiên, nếu so sánh với cơn sốt Mai hồi đầu năm, Lật mặt 7 của Lý Hải có phần thua thiệt về tốc độ bán vé. Bước sang tuần thứ ba, Mai đã nhanh chóng đạt hơn 472 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam, sau đó vượt mốc 500 tỷ đồng ở tuần thứ tư.

Đáng chú ý, Mai của Trấn Thành dán nhãn T18 (cấm người xem dưới 18 tuổi ra rạp), trong khi Lật mặt 7 lại dán nhãn K (phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm).

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Lật mặt 7 vẫn sẽ giữ ngôi vương phòng vé trong ít nhất hai tuần tới và có thể kéo dài đến hết tháng 5. Tác phẩm vẫn còn có nhiều thuận lợi khi loạt phim hè của Hollywood vẫn chưa xuất hiện dồn dập.

Sau khi Lật mặt 7 rút rạp Việt, Lý Hải có thể tiếp tục tăng doanh thu phim bằng cách phát hành ở một số thị trường quốc tế như Mỹ, Singapore, Malaysia, Úc… Trước đó, nhà sản xuất từng áp dụng chiến lược tương tự với Lật mặt 6 nên chắc chắn có nhiều kinh nghiệm.

Hiện ê-kíp vẫn tích cực quảng bá phim bằng nhiều hình thức khác nhau. Với tình hình này, nhiều khả năng Lật mặt 7 có thể cán mốc 400 tỷ đồng nhưng khó thể vượt mốc 500 tỷ đồng.

Phim tạm giữ vị trí thứ tư trong danh sách các phim Việt ăn khách nhất mọi thời, xếp sau Mai (520 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng).