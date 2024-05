Diễn biến mới vụ đêm nhạc Hương Tràm bị hủy

TPO - Sau khi bị hủy vì mưa lớn, Hương Tràm và ê-kíp đã rời đêm nhạc sang tối 13/5.

Tối 12/5, ban tổ chức chương trình mini show River Flows in you của Hương Tràm thông báo hủy đêm diễn vào phút chót do trời Hà Nội đổ mưa lớn.

Tại hiện trường, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và thông cảm cho Hương Tràm. Trời mưa lớn nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại, mặc áo mưa để đợi Hương Tràm xuất hiện.

Khoảng 21h ngày 12/5, Hương Tràm xuất hiện trong cánh gà để chụp ảnh, giao lưu với những người hâm mộ vẫn còn nán lại. Cô cũng gửi lời xin lỗi vì phải hủy show diễn do bất khả kháng.

“Từ đáy lòng Hương Tràm xin lỗi khán giả. Đó là sự cố tự nhiên nhưng với tất cả những gì tôi dành cho khán giả Hà Nội, tôi kỳ vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi hôm nay. Tôi hy vọng quay trở lại Hà Nội ngày gần nhất để phục vụ khán giả”, Hương Tràm nói.

Vào tối muộn 12/5, ban tổ chức chương trình River Flows in you đăng tải thông báo cho biết sẽ tổ chức lại đêm nhạc của Hương Tràm vào tối 13/5. Địa điểm vẫn là Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chia sẻ với Tiền Phong, ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị hai phương án sân khấu cho đêm diễn ngày 13/5 của Hương Tràm. Trường hợp nếu thời tiết đẹp, mini show vẫn được diễn ra ở sân khấu ngoài trời. Trường hợp thời tiết xấu, mini show được diễn ra ở sân khấu phía trong Nhà hát Lớn Hà Nội.

Phía ban tổ chức cho biết phía Nhà hát Lớn Hà Nội đã hỗ trợ nhiệt tình và tạo điều kiện để Hương Tràm và ê-kíp có thể xoay xở các phương án thay thế sau khi đêm nhạc tối 12/5 bị hủy.

Đây là đêm diễn đầu tiên của Hương Tràm tại Việt Nam sau thời gian dài sang Mỹ. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, Hương Tràm đã về nước và miệt mài luyện tập cùng ban nhạc.

Hương Tràm tiết lộ về những màn biểu diễn trong chương trình: "Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều đặc biệt cho đêm diễn hôm nay. Tôi sẽ hát những ca khúc tiếng Anh mà tôi chưa bao giờ hát. Tôi cũng hát những bài chưa từng cover ngoài những ca khúc hit của mình. Hầu hết ca khúc tôi thể hiện sẽ được làm lại với bản phối mới".

Cô cho biết nhiều dancer đã bay từ TPHCM ra để tham gia đêm nhạc lần này. Dù chỉ là mini show nhưng được Hương Tràm và ban tổ chức đầu tư chỉn chu cùng thời gian tập luyện khá dài. Chính vì thế, khi đêm nhạc bất ngờ bị hủy do mưa lớn vào tối 12/5, cô cảm thấy rất tiếc nuối.