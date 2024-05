TPO - Hương Tràm xin lỗi và mong khán giả chấp nhận, thông cảm vì đêm nhạc 12/5 tại Hà Nội phải hủy vào phút chót do sự cố bất khả kháng.

Sau khi thông báo hủy show diễn tối 12/5, Hương Tràm xuất hiện và nói lời xin lỗi.

“Từ đáy lòng Hương Tràm xin lỗi khán giả. Đó là sự cố tự nhiên nhưng với tất cả những gì tôi dành cho khán giả Hà Nội, tôi kỳ vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi hôm nay. Tôi hy vọng quay trở lại Hà Nội ngày gần nhất để phục vụ khán giả”, Hương Tràm nói.

Hương Tràm cho biết cô đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho mini show tối 12/5.

“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều đặc biệt cho đêm diễn hôm nay. Tôi sẽ hát những ca khúc tiếng Anh mà tôi chưa bao giờ hát. Tôi cũng hát những bài chưa từng cover ngoài những ca khúc hit của mình. Hầu hết ca khúc tôi thể hiện sẽ được làm lại với bản phối mới. Thậm chí, nhiều dancer bay từ TP.HCM ra. Mini show được đầu tư chỉn chu cùng thời gian tập luyện khá dài. Cảm xúc của tôi lúc này là thực sự tiếc nuối”, Hương Tràm chia sẻ.

Trước đó, đại diện BTC mini show River Flows in you của Hương Tràm thông báo dời lịch do trời mưa lớn.

Phía BTC chưa thống nhất được thời gian cụ thể và mong khán giả thông cảm, chờ đợi thông báo tiếp theo. Với những khán giả không hài lòng có thể liên hệ với BTC để hoàn vé.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, đại diện BTC cho biết họ chưa thống kê được thiệt hại khi huỷ show. Tuy nhiên, số tiền đầu tư vào công nghệ 3P Mapping khá tốn kém.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, đa số khán giả thông cảm cho sự cố hủy show của Hương Tràm. Do trời mưa lớn và không có dấu hiệu ngừng trước giờ biểu diễn, một số người xem chủ động bắt xe về trước do lo ngại tắc đường, ngập úng.

Sắp tới, Hương Tràm dự định tổ chức lại đêm nhạc có mái che thay vì sân khấu ngoài trời.

Vào tháng 5/2019, Hương Tràm tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để đi du học.

Khi sang Mỹ, cô đổi nghệ danh thành Charmy Phạm và vẫn nhận show biểu diễn. Thời điểm đó, nhiều đồn đoán Hương Tràm sang Mỹ sinh con. Đặc biệt khi nữ ca sĩ xuất hiện với vòng eo kém thon gọn. Bản thân Hương Tràm nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn không buông tha.

Về Việt Nam vào tháng 4, Hương Tràm tiếp tục gây bàn tán về thông tin đã sinh đôi. Hình ảnh cô chụp cùng cặp song sinh lan truyền với những thông tin thất thiệt.

Hương Tràm và công ty quản lý khẳng định sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ để đối phó với những thông tin sai sự thật nhắm vào nữ ca sĩ trên các trang thông tin, mạng xã hội.

Hiện tại, Hương Tràm đã về hẳn Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ. Nữ ca sĩ dự định tổ chức show diễn vòng quanh các tỉnh, thành ở Việt Nam với mong muốn cống hiến nghệ thuật tại quê nhà.