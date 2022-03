Showbiz 24/3: Trấn Thành tiết lộ bất ngờ hôn nhân sau 6 năm gắn bó với Hari Won

TPO - Trấn Thành thú nhận, anh từng mơ hồ và rùng mình khi nghĩ tới hôn nhân bởi tính cách thích tự do, bay nhảy.

Trấn Thành tiết lộ bất ngờ hôn nhân sau 6 năm gắn bó với Hari Won

Mới đây, Trấn Thành có những chia sẻ xúc động về hôn nhân sau 6 năm gắn bó với Hari Won. Trấn Thành viết: “Các bạn biết không, với cái đứa ham vui, thích tự do bay nhảy như tui thì lúc đầu, hôn nhân như một cái gì đó rất mơ hồ và nghe thôi đã rùng mình. Sợ lắm! Nhưng bà xã đã cho tôi một định nghĩa mới về hôn nhân và tôi cũng cho cô ấy một điều tương tự như vậy. Chúng tôi nhận thấy, hôn nhân không hẳn là những tháng ngày chán nản khi ta bị ràng buộc để phải sống chung, khổ sở với nhau mà không biết được thời hạn như cách người lớn hay than vãn. Mà nó sẽ là thực tại hay ho, nơi ta tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và cho ta mọi giá trị mình mong muốn nếu ta tìm đúng người. Viết tới đây, tui nghĩ tui đã may mắn tìm đúng. Và chắc vợ tui cũng vậy. Đoán vậy đó, tại 6 năm rồi, chưa chán”.

Vừa về Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên đồ đi ăn bánh cuốn gây ‘sốt’

Kết thúc hành trình thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã trở về Việt Nam vào sáng nay (24/3). Trên trang cá nhân, nàng hậu xứ Thanh chia sẻ: “6 giờ sáng ngày hôm nay Hà đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức kết thúc hành trình chinh phục cuộc thi Miss World 2021. Mình sẽ không kể nữa vì chắc hẳn mọi người cũng biết hành trình của mình vừa qua rất dài và nhiều khó khăn, nhưng trên hết mình đã vượt qua tất cả. Và ngày hôm nay mình quay trở về, mặc dù thành tích không phải cao nhất cũng cũng đủ khiến mình vui và tự hào…” (XEM CHI TIẾT)

Một phụ nữ nhận là mẹ của con David Beckham, quấy rối suốt nhiều năm liền

Sharon Bell (58 tuổi), đến từ Watford (Hertfordshire, Anh), bị cáo buộc theo dõi và quấy rối David Beckham suốt nhiều năm. Theo đó, Bell được cho là đã liên lạc với gia đình Beckham vào năm 2016, còn tự nhận là mẹ của một trong số các con của cựu danh thủ người Anh. Ngày 9/7, David nhận được một bức thư từ Bell gửi đến dinh thự Cotswolds ở Oxfordshire. Bức thư thứ hai của Bell gửi David có địa chỉ nhận là ở ngôi nhà phía tây London (Anh) của gia đình nổi tiếng sau đó hai tháng. (XEM CHI TIẾT)

Siêu đám cưới của Hyun Bin – Son Ye Jin: Fan đầu tư 'khủng', hé lộ khách mời đình đám

Cặp sao Hạ cánh nơi anh Hyun Bin – Son Ye Jin sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 31/3, tại khu vực ngoài trời Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul. Có khoảng 100 khách tham dự gồm gia đình và bạn bè thân thiết của cặp đôi. Mọi thông tin về siêu đám cưới được công chúng ngóng chờ. Hiện, một số khách mời đình đám là bạn bè của hai diễn viên đã được báo chí hé lộ. Sports DongA đưa tin độc quyền, tài tử Jang Dong Gun là khách mời đặc biệt và sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng tại đám cưới của Hyun Bin – Son Ye Jin. (XEM CHI TIẾT)

Lâm Tâm Như tái ngộ tình cũ Lâm Chí Dĩnh sau gần 30 năm chia tay

Ngày 23/3, Lâm Tâm Như, Lâm Chí Dĩnh và Hầu Bội Sầm tham dự một sự kiện nhãn hàng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, ba ngôi sao Hoa ngữ được mời làm đại diện thương hiệu, với thù lao lên đến 10 triệu nhân dân tệ (35,8 tỷ đồng). Sự kiện nhận được sự chú ý lớn khi cặp tình nhân một thời Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh cùng xuất hiện trên cùng sân khấu. Hợp tác sau gần 30 năm chia tay, hai diễn viên 7x không hề ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái trả lời các câu hỏi của truyền thông về chuyện tình cảm ngày xưa. (XEM CHI TIẾT)

Sao nam nổi tiếng Hàn Quốc bị 2 năm quản chế vì chó cưng cắn chết người

Ngày 23/3, Tòa án quận Suwon (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) kết án nam diễn viên Kim Min Kyo 2 năm quản chế vì thiếu trách nhiệm trông coi chó cưng gây ra hậu quả chết người. Theo bản án, vào tháng 5/2020, Kim Min Kyo thả bầy chó cưng trong sân nhà ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Dù sân được hàng rào bao quanh, nhưng cổng lại không đóng chặt khiến hai con chó chạy ra ngoài, cắn vào tay và chân của một cụ bà ngoài 80 tuổi đang hái thảo mộc gần đó. Nạn nhân nằm viện điều trị trong hai tháng trước khi qua đời vào tháng 7 cùng năm. (XEM CHI TIẾT)

Máy bay của Miley Cyrus bị sét đánh trúng

Daily Mail đưa tin, hôm thứ Ba (22/3, giờ địa phương), máy bay riêng của Miley Cyrus đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị cuốn vào một cơn bão trong lúc đang di chuyển từ Bogota, Colombia, đến thủ đô Asunción của Paraguay. Đến đầu giờ sáng ngày 23/3, Miley Cyrus đăng bài lên Instagram trấn an dân mạng rằng cô và ê kíp vẫn an toàn sau sự cố nguy hiểm. (XEM CHI TIẾT)