Sao nam nổi tiếng Hàn Quốc bị 2 năm quản chế vì chó cưng cắn chết người

Nam diễn viên Kim Min Kyo bị kết án 2 năm quản chế vì để chó chạy rông, cắn chết người.

Ngày 23/3, Tòa án quận Suwon (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) kết án nam diễn viên Kim Min Kyo 2 năm quản chế vì thiếu trách nhiệm trông coi chó cưng gây ra hậu quả chết người.

Theo bản án, vào tháng 5/2020, Kim Min Kyo thả bầy chó cưng trong sân nhà ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Dù sân được hàng rào bao quanh, nhưng cổng lại không đóng chặt khiến hai con chó chạy ra ngoài, cắn vào tay và chân của một cụ bà ngoài 80 tuổi đang hái thảo mộc gần đó. Nạn nhân nằm viện điều trị trong hai tháng trước khi qua đời vào tháng 7 cùng năm.

“Hồ sơ trong quá khứ cho thấy, con chó cũng từng gặp tình huống tương tự trước khi xảy ra vụ việc cắn hàng xóm này. Tuy nhiên, Kim Min Kyo đã không chú ý đến phương pháp nuôi chó, dẫn đến vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của một chủ sở hữu chó. Do sai lầm của anh ấy, một mạng sống đã bị tước đoạt. Vì bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái, tỏ thái độ ăn năn, đồng thời đứng ra dàn xếp với các thành viên gia đình nạn nhân, bản án sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng Kim Min Kyo không lặp lại sai lầm tương tự một lần nào nữa. Con chó của anh ấy sẽ được huấn luyện với một huấn luyện viên chuyên nghiệp”, thẩm phán tuyên bố.

Kim Min Kyo không kháng cáo quyết định của tòa án. Nếu phạm tội tương tự trong thời gian bị quản chế, sao nam 7x sẽ phải đối mặt với án tù giam tối thiếu 8 tháng.

Thời điểm cụ bà vừa bị chó cắn, Kim Min Kyo đã công khai xin lỗi thông qua bài đăng trên Instagram. Anh gọi đó là một "vụ tai nạn đáng lẽ không nên xảy ra", đồng thời cam kết chịu mọi trách nhiệm, bao gồm chữa trị cho nạn nhân và giáo dục lại thú cưng để không lập lại sự cố.

Kim Min Kyo (SN 1974) là diễn viên, đạo diễn kiêm biên kịch tại Hàn Quốc. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều show truyền hình nổi tiếng như “Thử thách cực đại”, “SNL Games”, “Saturday Night Live Korea”… Ngoài ra, Kim Min Kyo từng đóng các vai phụ trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh của xứ củ sâm như “Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon”, “Dating Agency: Cyrano”, “So I Married An Anti-fan”, “The King's Daughter Soo Baek-hyang”, “Sign”, “Ghost Sweepers”, “Hello My Love”…

Tú Oanh