Showbiz 24/1: Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Hoa hậu Diệu Hoa sau 32 năm đăng quang

TPO - Hoa hậu Diệu Hoa cùng ông xã người Ấn Độ và hai con gái thực hiện bộ ảnh nhân dịp năm mới. Nhan sắc của nàng hậu sau 32 năm đăng quang khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Gia đình Hoa hậu Diệu Hoa luôn duy trì truyền thống đón Tết tại Việt Nam. Nàng hậu cùng ông xã người Ấn Độ và hai con gái thực hiện bộ ảnh nhân dịp năm mới. Cậu út Hoàng Phi vắng mặt vì phải trở lại Mỹ tiếp tục việc học chuyên ngành Khoa học máy tính. Sau 32 năm đăng quang, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn vô cùng xinh đẹp và giữ vóc dáng thon gọn. Ông xã Diệu Hoa, doanh nhân Maneesh Dane, phong độ tuổi trung niên. Hoa hậu từng chia sẻ chị gặp anh lần đầu tiên năm 1992 và lập tức nhận ra đó là người mình muốn gắn bó cả đời.

Chồng Việt Hương lên tiếng sau kết luận của Bộ Công an về từ thiện của một số nghệ sĩ

Sau khi Bộ Công an xác định, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện của các nhà hảo tâm thì nhạc sĩ Hoài Phương- chồng danh hài Việt Hương có chia sẻ xoay quanh vấn đề này. Hoài Phương thổ lộ: “Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua. Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?”. (XEM CHI TIẾT)

Bà xã tiết lộ lý do NSND Công Lý không tham gia Táo quân 2022 dù được mời

Cuối năm 2021, nhiều khán giả không khỏi tò mò và hụt hẫng về tin đồn NSND Công Lý sẽ vắng mặt trong chương trình Táo quân 2022. Do mới hồi phục sau thời gian nhập viện cấp cứu nên một số người cho rằng, NSND Công Lý không thể tham gia chương trình. Tuy nhiên, khi dàn Táo bắt đầu tập luyện, dư luận rộ lên tin NSND Công Lý vẫn đồng hành cùng Táo quân 2022. Cuối cùng, NSND Công Lý là cái tên cùng với NSƯT Xuân Bắc, MC Thảo Vân không xuất hiện trong Táo quân 2022. Mới đây, Ngọc Hà- bà xã NSND Công Lý lên tiếng giải thích những thắc mắc của người hâm mộ. Ngọc Hà cho biết, cô nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về việc ông xã có tham gia chương trình Táo quân 2022 không nhưng cô không muốn trả lời. (XEM CHI TIẾT)

Vừa về Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mong về quê nhà đón Tết cùng bố mẹ và người thân

Sáng 24/1, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô đã trở về Việt Nam từ vài ngày trước và đã thực hiện đầy đủ quy định tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà. Người đẹp cũng đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân, khoe nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ. Hiện tại, quy định về thời gian cách ly đối với người từ nước ngoài về cũng đã được rút ngắn nên đã tạo điều kiện cho nàng hậu nhanh chóng quay trở lại với công việc. (XEM CHI TIẾT)

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ vẫn phối hợp với công an để xử lý những đối tượng vu khống

Theo thông tin từ phía Bộ Công an, các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện từ các nhà hảo tâm. Hiện, thông tin xoay quanh các nghệ sĩ liên tục được công chúng cập nhật, quan tâm. Liên quan đến sự việc này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm anh đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thoá mạ nam ca sĩ trong suốt thời gian qua. "Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những comment sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự", giọng ca "Lâu đài tình ái" cho hay. (XEM CHI TIẾT)

NSND Minh Hằng về nhà sau 1 năm chồng qua đời, nhắc kỷ niệm gây xúc động

NSND Minh Hằng vừa chia sẻ hình ảnh về thăm căn nhà cũ và bày tỏ: "Em ghé về căn nhà cũ của hai vợ chồng mình. Có điều bếp núc em vẫn bừa bộn như hồi còn có anh bên cạnh... Hồi đó anh góp ý nhiều lần em không sửa được. Cuối cùng anh nhượng bộ em và nói "anh yêu sự bừa bộn của em... ". Tết đến nơi rồi. Em vẫn bừa phải không anh?". Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và bạn bè gửi lời động viên tinh thần nữ diễn viên "Người Hà Nội". NSND Minh Hằng sinh năm 1961 là diễn viên gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp, tên tuổi cô của gắn liền với vai "Táo bà" của chương trình "Gặp nhau cuối năm" và các vai diễn trong phim: Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương…. (XEM CHI TIẾT)

Huyền thoại Thierry Mugler đột ngột qua đời khiến làng giải trí 'rúng động'

People đưa tin, nhà thiết kế lừng danh người Pháp Manfred Thierry Mugler đã qua đời ở tuổi 73. Cụ thể, hôm Chủ nhật (23/1, giờ địa phương), nhóm của Mugler đăng một bức ảnh màu đen trên trang Instagram cá nhân của ông, kèm theo thông báo về tin buồn bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. “Chúng tôi rất đau lòng khi thông báo về sự ra đi của ông Manfred Thierry Mugler vào ngày 23/1/2022. Cầu mong linh hồn của ông ấy được yên nghỉ”, bài đăng viết. (XEM CHI TIẾT)