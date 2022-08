Showbiz 19/8: Hoa hậu Hương Giang thông báo chia tay và phản ứng của Matt Liu

TPO - Hương Giang chính thức lên tiếng xác nhận chia tay bạn trai ngoại quốc Matt Liu sau 2 năm hẹn hò.

Hoa hậu Hương Giang thông báo chia tay và phản ứng của Matt Liu

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ: “Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man”. Ngay bên dưới dòng trạng thái của Hương Giang, Matt Liu để lại bình luận: “Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới”.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ qua đời

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ sinh ngày 29/7/1921 tại làng Tó, Tả Thanh Oai, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), là con cụ Nguyễn Thiện Tường (sinh năm 1886), công nhân nhà in Viễn Đông Ấn Đường (IDEO) của Pháp tại Hà Nội, sau Cách mạng tháng Tám làm công nhân nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Theo tác giả Phan Đông Viên, thời trẻ cụ Tường hát Trống quân rất hay, được nhiều giải thưởng ở địa phương và liên tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Từ thuở ấu thơ, Nguyễn Thiện Tơ đã được sống giữa những làn điệu Trống quân và các hình thức diễn tấu khác mà bố và các bạn bè thường tập ở nhà. (XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Cẩm Ly có sở thích làm 'bà nông dân'

Những câu chuyện xoay quanh sự nghiệp âm nhạc gắn với danh xưng “nữ hoàng dân ca” được ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ tại Cuộc hẹn cuối tuần, cùng với đó là cơ duyên đưa cô bé nhút nhát khi xưa đến với ánh đèn sân khấu, lý do đang thành công với loạt “hit” nhạc trẻ lại chuyển sang dân ca trữ tình, sự gắn bó cả đời thường và âm nhạc với hai cô em gái cũng là ca sĩ Hà Phương, Minh Tuyết, chuyện hậu trường cười ra nước mắt với người yêu tin đồn Đan Trường và sếp-ông bầu kiêm ông xã Minh Vy… (XEM CHI TIẾT)

NSND Tự Long làm thơ chúc mừng 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng tới các chiến sĩ cảnh sát nhân dân đang ngày đêm làm việc, chiến đấu để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. NSND Tự Long dành tặng những vần thơ tới lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. “77 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam! Xin chúc mừng những con người thức cho dân ngủ”, nam nghệ sĩ viết. “Bẩy bẩy năm một chặng đường/ Công an vững mạnh kiên cường là đây/ Vừa góp sức vừa dựng xây/ Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân!”. (XEM CHI TIẾT)

‘Chúc Anh Đài’ Đổng Khiết được người đàn ông bí ẩn ôm ấp, lau nước mắt

Ngày 18/8, Sohu chia sẻ loạt hình ảnh chụp lén Đổng Khiết và một người đàn ông bí ẩn gây xôn xao dư luận. Theo mô tả, Đổng Khiết tham gia một bữa tiệc tối. Người đẹp dường như không mấy hứng thú với không khí sự kiện, bữa tiệc vừa bắt đầu, cô trốn sang góc cạnh cửa sổ trò chuyện với người đàn ông đeo kính, mặc áo phông trắng. (XEM CHI TIẾT)

Lý do SNSD dừng hoạt động 5 năm

Trong tập 7 của chương trình Soshi Tam Tam phát trên kênh JTBC, các thành viên SNSD rơi nước mắt chia sẻ về 5 năm gián đoạn. Họ xúc động khi hồi tưởng lại khoảng thời gian kỷ niệm 10 năm ra mắt, tức năm 2017. 2017 cũng là năm 3 thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment. Từ đây, hoạt động của SNSD bắt đầu gián đoạn. (XEM CHI TIẾT)

Cuộc thi ‘Hoa hậu khẩu trang Hong Kong’ gây tranh cãi vì dung tục phản cảm

Thời gian gần đây, bên cạnh “Hoa hậu Hong Kong”, một cuộc thi sắc đẹp khác nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng xứ Cảng Thơm (Trung Quốc) là “Hoa hậu khẩu trang Hong Kong” lần thứ 21. Cuộc thi được tổ chức dưới dạng chương trình truyền hình thực tế, phát sóng trên đài ViuTV. Một trong những điểm khác biệt của “Hoa hậu khẩu trang Hong Kong” so với các cuộc thi sắc đẹp khác là thí sinh và ban giám khảo phải đeo khẩu trang suốt quá trình ghi hình. (XEM CHI TIẾT)