NSND Tự Long làm thơ chúc mừng 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

TPO - Trên trang cá nhân, các nghệ sĩ như Tự Long, Bảo Anh, Bảo Thanh... đều gửi lời chúc mừng đến ngày kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022).

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng tới các chiến sĩ cảnh sát nhân dân đang ngày đêm làm việc, chiến đấu để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

NSND Tự Long dành tặng những vần thơ tới lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. “77 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam! Xin chúc mừng những con người thức cho dân ngủ”, nam nghệ sĩ viết.

“Bẩy bẩy năm một chặng đường

Công an vững mạnh kiên cường là đây

Vừa góp sức vừa dựng xây

Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân!”.

Là diễn viên “đóng đinh” với các vai chiến sĩ công an trên màn ảnh nhỏ, Bảo Anh đã xuất hiện trong hơn chục bộ phim đều mang hình tượng công an như Quyết trong Mê cung, Đức Anh trong Câu hỏi số 5, Vũ trong Hồ sơ cá sấu, Bảo Ngậu trong Người phán xử, Tùng trong Mặt nạ gương,…

Nam diễn viên đã có lời chia sẻ, chúc mừng trên trang cá nhân: "Ngồi lướt newfeed thấy tràn ngập lời chúc, tràn ngập màu áo quen thuộc... tự nhiên thấy nao nao... nhớ không, nhớ... nhớ chứ. Đã quá lâu rồi không có tấm ảnh mới nào với màu áo ấy…

Nhân ngày kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam. Chúc các Đồng Chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước được giao phó!”.

Từng lý giải về việc đảm nhận nhiều vai hình sự, Bảo Anh nói có lẽ các đạo diễn nhận thấy anh có khuôn mặt biểu cảm rất hợp với dạng vai này. Nam diễn viên còn gây ấn tượng mạnh nhờ gương mặt điển trai, vì vậy anh được nhiều khán giả phong cho danh hiệu “Chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt”.

Mỗi vai diễn công an của Bảo Anh đều cố gắng để tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ để mang lại sự khác biệt cho nhân vật. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới nhất trong phim Ga-ra hạnh phúc, Bảo Anh “lột xác” trở thành… dân thường.

Là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Công an nhân dân, diễn viên Bảo Thanh gửi lời: “Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 19/8. Xin chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, niềm vui, học tập - công tác tốt và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao!”.