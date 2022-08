Tuổi xế chiều của siêu sao võ thuật Trung Quốc: Lưu Gia Huy cô độc, Lý Liên Kiệt mai danh ẩn tích

TPO - Ở tuổi xế chiều, những siêu sao võ thuật đình đám nhất màn ảnh đất nước tỷ dân đều có những ngã rẽ riêng. Lý Liên Kiệt chọn con đường thiền định trong khi Lưu Gia Huy phải ngồi xe lăn, không người thân thích chăm sóc.

Hồng Kim Bảo 70 tuổi vẫn giữ “lửa” với nghệ thuật

Hồng Kim Bảo năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn say mê với nghệ thuật. Cách đây vài tháng, ông thường xuyên ra phim trường và đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch của Luyện công - một trong bảy phần của phim Septet: The Story of Hong Kong.

Những năm trở lại đây, sức khỏe của nam diễn viên không tốt. Ông mắc nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, cộng thêm cơ địa béo phì nên việc di chuyển ngày càng khó khăn.

Năm 2017, ông phẫu thuật ở đầu gối và phải giảm vận động từ đó. Thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều người tỏ ra xót xa khi thấy hình ảnh nghệ sĩ phải ngồi xe lăn đi chợ giữa mùa dịch.

Dù thể trạng không còn được như xưa nhưng nam nghệ sĩ vẫn cần mẫn và hăng say với nghề. Ông chưa có kế hoạch nghỉ hưu và tiếp tục nuôi “lửa” đam mê. Hồng Kim Bảo từng bày tỏ sự không hài lòng khi nhận được những lời chê bai cho rằng ông đã già, không còn sức làm việc.

Trả lời về điều này, Hồng Kim Bảo chia sẻ: "Già là lẽ thường, không nên vì một người già đi mà chê họ yếu, không làm được như thời trẻ, như thế rất kỳ cục".

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, là cao thủ làng phim võ thuật. Ông đóng phim từ năm 14 tuổi và nổi danh với nhiều tác phẩm đình đám như Thục Sơn truyện, Sát phá lang, Đoạt soái, Lão vệ sĩ, Rồng bất tử, Thất Tiểu Phúc,…Với hơn 55 năm tuổi nghề, Hồng Kim Bảo đã bỏ túi nhiều giải thưởng danh giá, trong đó bao gồm cả Kim Tượng và Kim Mã.

Lưu Gia Huy sống cô độc, giao tiếp khó khăn

Theo Ulifestyle, đây là hình ảnh mới nhất của Lưu Gia Huy trong viện dưỡng lão được diễn viên Phàn Diệc Mẫn - một người bạn thân thiết của ông chia sẻ. Tính đến thời điểm này, ngôi sao 66 tuổi đã có 11 năm ở trong viện dưỡng lão. Ông bị liệt một phần cơ thể do di chứng của tai biến mạch máu não và phải dùng xe lăn.

Từ đầu năm tới nay, do tình hình dịch bệnh nên không có nhiều bạn bè vào viện dưỡng lão thăm ông. Người bạn thân của Lưu Gia Huy nói rằng, ông rất thích được tụ tập bạn bè, tuy giao tiếp không rõ ràng nhưng ông vẫn chủ động bắt chuyện, ăn uống cùng mọi người.

Thời điểm ông ngã bệnh, Lưu Gia Huy bị con trai lớn cấu kết với trợ lý để bí mật lừa hơn 230.000 USD (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền thù lao đóng phim. May mắn thay, Phàn Diệc Mẫn đã nhờ luật sư để đòi lại số tiền này giúp người bạn của mình trang trải phần nào cuộc sống tuổi già.

Sức khỏe kiệt quệ mất khả năng lao động lại không người thân thích, diễn viên “Anh hùng thiếu lâm” nương nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp cũ ở TVB như Âu Dương Chấn Hoa, Ngô Hương Luân để trang trải tiền viện phí.

Lý Liên Kiệt mai danh ẩn tích, thiền định ở tuổi 59

Ở tuổi 59, Lý Liên Kiệt tạm rời showbiz để thưởng ngoạn thiên nhiên đó đây, hành hương thiền định. Cuối tháng 7 vừa rồi, "vua Kungfu" tái xuất đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội Instagram sau 1 năm “ở ẩn”. Nam diễn viên cùng con gái Jada đi du lịch tại Cộng hòa Séc và tham gia khóa tu cùng thiền sư Tây Tạng Yongyey Mingyur Rinpoche.

Ngôi sao sinh năm 1963 bắt đầu mai danh ẩn tích từ giữa năm 2020, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. Vùng đất Phật giáo như Bhutan, Nepal là những nơi siêu sao võ thuật thường ghé tới để tu hành.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình. Lý Liên Kiệt duy trì sự thoải mái, thanh thản trong tinh thần và không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963, ông là ngôi sao võ thuật lừng danh hàng đầu Trung Quốc, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vang danh ở thị trường quốc tế. Tên tuổi của ông gắn liền với loạt tác phẩm phim võ thuật kinh điển như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, Tinh Võ Anh Hùng,…

Về đời tư cá nhân, Lý Liên Kiệt cùng vợ sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc lên tới 7000 tỷ đồng cùng chuỗi bất động sản đắt đỏ. Hai ái nữ của Lý Liên Kiệt và hoa hậu Hồng Kông Lợi Trí cũng được truyền thông quan tâm nhờ nhan sắc và tài năng từ cha mẹ.