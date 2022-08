Những nghệ sĩ mang quân hàm của showbiz Việt

TPO - Showbiz Việt có rất nhiều những nghệ sĩ mang quân hàm đã và đang hoạt động lâu năm trong môi trường công an, quân đội. Hầu hết họ đều có những thành công vững chắc trong sự nghiệp và được yêu mến bởi tài năng, đời tư trong sạch.

NSƯT Hồ Phong – quân hàm Trung tá

NSƯT Hồ Phong ghi dấu ấn với khán giả truyền hình thập niên 1990 và 2000 qua các bộ phim Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Bí mật tam giác vàng…Gần nhất, anh đảm nhận vai ông Tấn trong Hương vị tình thân.





Hầu hết các vai diễn của NSƯT Hồ Phong tham gia đều là những nhân vật phản diện. Khi là giang hồ máu mặt, khi là trùm buôn lậu, đại gia giàu vì làm ăn phi pháp…Hình ảnh trên phim là vậy, ngoài đời anh mang hàm Trung tá và đang hoạt động với tư cách là diễn viên của Nhà hát Công an Nhân dân.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây, NSƯT Hồ Phong cho hay: "Tôi thích những dạng vai phản diện. Tôi là công an, là diễn viên công an, được đào tạo, học tập nhiều về nghiệp vụ công an nên nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội.

Tư duy của tội phạm là giấu hết cái xấu đi đưa ra cái tốt để đánh lừa người khác. Người gian bao giờ nhìn cũng rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình.





Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế".

NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) – quân hàm Thượng tá

Vốn là gương mặt nổi danh của làng hài đất Bắc, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) tạo được dấu ấn sâu đậm trong loạt các chương trình hài, sê-ri phim như Gala cười, Đại gia chân đất, Làng ế vợ,…với hình tượng đa số là người nông dân chân lấm, tay bùn.

Không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, Quang Tèo còn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi mang quân hàm Thượng tá. Trước đó, anh học học ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 1983. Ba năm sau, anh đầu quân vào làm diễn viên ở Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Nghỉ hưu sau 30 năm cống hiến ở Nhà hát Kịch nói Quân đội, anh nghỉ hưu khi đang mang quân hàm Thượng tá năm 2013. Nam nghệ sĩ luôn cảnh thấy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của người lính, được rèn luyện tác phong, sự chỉn chu, nghiêm túc của một người quân nhân.

Dù chuyên vai nhà quê, chân chất nhưng anh lại là “đại gia” ngoài đời khi có nhà vườn rộng 1000m2 ở khu Đồng Trúc - Thạch Thất (Hà Nội) cùng thú vui với “xế hộp”.

Về đời tư, vợ chồng anh sinh đôi 1 trai, 1 gái sau 13 năm hiếm muộn. Quang Tèo chia sẻ, anh thích cuộc sống êm đềm, không xô bồ, ồn ào. Vợ anh hiền lành, không thích xuất hiện trước công chúng, các con cũng không theo nghề của bố.

NSND Tự Long – quân hàm Đại tá

Một gương mặt vô cùng được yêu thích đối với công chúng cả nước là NSND Tự Long. Lối diễn duyên dáng, hài hước của anh đã làm siêu lòng khán giả nhiều thế hệ.

Từng “làm mưa làm gió” ở chương trình Gặp nhau cuối năm, Táo quân và các đĩa hài Tết…nay nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục gây dựng danh tiếng của mình khi tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Ký Ức Vui Vẻ.

NSND Tự Long sinh năm 1973, ở Bắc Ninh trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Trước khi tìm ra đam mê và theo học ở khoa Chèo - Đại học Sân khấu Điện ảnh, Tự Long học Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng. Năm 1998, Tự Long tốt nghiệp. Chỉ một năm sau đó, anh về công tác tại Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần.

Nam nghệ sĩ từng được phong tặng danh hiệu NSND cao quý ở tuổi 42 và hiện là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang hàm Đại tá.

Là nghệ sĩ chèo tài năng, nam nghệ sĩ nhận rất nhiều giải thưởng cao quý, huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, ngày càng thăng tiến, NSND Tự Long còn gây ngưỡng mộ vì cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Sau khi lỡ bước một lần, anh lên xe hoa với Trần Minh Nguyệt - giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cả hai đã có hai bé gái xinh đẹp, giống bố như đúc. Mới đây, Tự Long hạnh phúc đón quý tử chào đời và nhận được sự chúc mừng của đông đảo người hâm mộ.

NSND Nguyễn Hải – quân hàm Đại tá

Ít ai biết rằng, trước khi bị “đóng đinh” với những vai phản diện, NSND Nguyễn Hải đã tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất, sau đó vì đam mê nghệ thuật mà rẽ hướng thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chuyên đảm nhận vai tội phạm là vậy, nhưng ngoài đời, NSND Nguyễn Hải lại mang hàm Đại tá công an.

Nam nghệ sĩ từng hài hước chia sẻ việc mình bị “cụ thân sinh cấm cửa” vì diễn vai xấu. "Tôi chưa bao giờ nhận mình đẹp trai, có chăng chỉ có tí đàn ông. Quả thật từ đó trở đi, đạo diễn cứ nhìn mặt tôi là tôi biết ngay thế nào cũng là vai khốn nạn…Trong phim thế thôi chứ ngoài đời khá tốt", ông tâm sự.

Mặc dù đã về hưu nhưng công việc vẫn bận rộn hơn trước. Ông nói: “Tôi nghỉ hưu mới được mười mấy ngày, tôi được bộ Tư Pháp trao trả thẻ hành nghề luật sư và tôi luôn là người trợ giúp pháp lý miễn phí, giúp những người lao động, có hoàn cảnh”. Thêm nữa, ông còn phát triển trung tâm tiếng Anh cho trẻ em.

NSND Nguyễn Hải, 64 tuổi, là gương mặt quen thuộc chuyên đóng vai phản diện trên màn ảnh. Làm nghề nhiều năm, trải qua nhiều vai diễn nhưng người ta vẫn nhớ tới ông với hình tượng "ông trùm" máu lạnh hay kể biến chất, lưu manh, đểu giả.

Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Lê Thanh trong Chạy án, lão Cấn trong Quỳnh búp bê...đều là những vai phản diện “để đời” của NSND Nguyễn Hải.

NSND Trần Nhượng – quân hàm Đại tá

NSND Trần Nhượng thuộc Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân. Ông từng giữ chức vụ Trưởng đoàn kịch Công an. Sau đó, ông thử sức với lĩnh vực khác là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Hiện tại ông đã nghỉ hưu với Quân hàm Đại tá.

NSND Trần Nhượng là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả truyền hình. Nổi tiếng từ những vai chính ấn tượng trong Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn..., diễn xuất của Trần Nhượng thành công đến nỗi, khán giả thấy ông xuất hiện trên phim sẽ nghĩ ngay tới một nhân vật phản diện, một lãnh đạo biến chất hay đểu giả, suy đồi đạo đức…

Bộ phim gần đây nhất là nam nghệ sĩ tham gia là Bão Ngầm, ông nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông vì…lâu lắm mới vào vai chính diện.

Về đời tư, ông trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con theo nghiệp diễn của bố là đạo diễn Trần Bình Trọng và con gái út Trần Hoàng Anh Phương (từng tham gia phim truyền hình Anh có phải đàn ông không?).

NSƯT Phạm Cường – quân hàm Đại tá

NSƯT Phạm Cường hiện giữ chức Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân và mang quân hàm Đại tá. Ít ai biết được rằng, trước khi đến với ánh đèn sân khấu, nam nghệ sĩ đã làm bươn trải rất nhiều nghề, từ thợ sơn, thợ làm bánh, thợ xây...

Ngã rẽ cuộc đời đã đưa ông đến với môn nghệ thuật thứ bảy. Bằng sự nỗ lực, say mê với nghệ thuật đã đưa ông đến thành công ngày hôm nay.

Mấy chục năm làm nghề, NSƯT Phạm Cường góp mặt trong gần 800 tập phim. Sau nhiều năm rời xa màn ảnh nhỏ, ông xuất hiện mới đây trong Hướng dương ngược nắng với vai ông Quân. Dù không phải tuyến nhân vật chính nhưng diễn xuất ấn tượng của ông vẫn khiến khán giả say mê.

Cũng nhờ làm nghệ thuật, ông đã gặp gỡ và lập gia đình với nghệ sĩ Thu Quế. Hai vợ chồng ông định cư và hoạt động tại Hà Nội và có hai người con một trai, một gái.