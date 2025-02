Showbiz 18/2: Bị khán giả hỏi sao ăn chay mà mặt dữ, tài tử Huỳnh Anh Tuấn đáp trả hóm hỉnh

TPO - Thực hiện Kết luận số 121, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Công an khẩn trương thực hiện sắp xếp mô hình Công an từ 04 cấp thành 03 cấp, tiếp nhận 05 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành. Ngày 18/2/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này.