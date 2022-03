Showbiz 15/3: Minh Hằng từng nói gì về chồng sắp cưới?

TPO - Thông tin Minh Hằng được bạn trai doanh nhân cầu hôn vào ngày 14/3 và tuyên bố sẽ kết hôn vào 6/2022 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Minh Hằng từng nói gì về chồng sắp cưới?

Trong video từng chia sẻ trước đó Minh Hằng nói: "Anh ấy chinh phục tôi bằng sự đôn hậu. Anh ấy hiền lành, chất phác. Điều anh ấy từng nói với tôi là mình phải luôn giữ chữ tín. Tôi học được từ anh ấy. Trong kinh doanh, anh ấy không phải là người giỏi về chiêu trò, binh pháp... nhưng anh ấy rất giữ chữ tín. Cuối cùng mình đúc kết lại chữ tín là cái để giúp con người đến gần với nhau hơn chứ không phải sự thông minh, ma lanh". Được biết bạn trai của Minh Hằng là doanh nhân và hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. "Tôi không biết đối với người khác thế nào nhưng đối với tôi, anh ấy làm cho tôi cảm thấy mình như một nữ hoàng. Tôi được chiều 1 cách tuyệt đối. Nhưng tôi đủ lớn để biết rằng tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tôi vẫn có luật lệ để tuân theo để luôn là nữ hoàng. Tôi quan tâm những điều nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống"- Minh Hằng chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ đã hoàn thành phần thi quan trọng nhất tại Miss World

Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có mặt tại Puerto Rico tham gia chặng cuối của cuộc thi Miss World 2021. Mới đây, nàng hậu thông báo, cô đã hoàn thành xong phần thi phỏng vấn kín với Ban giám khảo cuộc thi. “Mình cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp trước phần thi này nhưng khi thi xong rồi thì mình cảm thấy hài lòng với phần thể hiện của mình ngày hôm nay. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là tới đêm chung kết rồi, mọi người cùng đón chờ nha”- Hoa hậu Đỗ Thị Hà hào hứng chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Phan Minh Huyền 'Thương ngày nắng về' giải đáp nghi vấn 'dao kéo' để đóng phim

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) là cái tên quen thuộc với khán giả khi góp mặt trong những bộ phim phát sóng giờ vàng VTV có thể kể đến như: "Lời thú nhận của Eva", "Tình yêu & tham vọng", "Chạy trốn thanh xuân, "Hồ sơ cá sấu"… và mới đây nhất là vai diễn Vân Trang trong “Thương ngày nắng về”. Không chỉ ghi điểm bởi gu thời trang tinh tế, trang nhã mà vẫn bắt mắt, Phan Minh Huyền còn khiến khán giả ngạc nhiên vì cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. (XEM CHI TIẾT)

Ê-kíp Sao Nhập Ngũ' xin lỗi fan vì lạm dụng hiệu ứng, lồng ghép giọng của 'giang hồ mạng'

Sao nhập ngũ đang là show truyền hình thực tế về quân đội đón nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả. Không chỉ quy tụ nhiều gương mặt sao hot mà những nội dung trong chương trình cũng thu hút được sự tò mò của công chúng. Sau thành công vang dội của Sao nhập ngũ 2020, người xem háo hức được xem mùa mới. Chương trình chứng minh sức nóng khi thu về 12 triệu lượt xem tập 1 và gần 7 triệu lượt xem tập 2 trên YouTube. Dù vậy, nhiều khán giả lại không mấy hài lòng với cách edit của tổ sản xuất. (XEM CHI TIẾT)

Danh tính chồng đại gia sắp cưới của diễn viên Minh Hằng

Tối ngày 14/3, Minh Hằng khiến mạng xã hội dậy sóng khi báo tin vui lên xe hoa. Nữ diễn viên "Bẫy ngọt ngào" tiết lộ, cả hai sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng sáu tới. "Khi em nói 'đồng ý. Thì tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta", Minh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân. Trong ảnh dễ dàng nhận ra dòng chữ "Marry me" và chiếc nhẫn đính hôn kim cương cỡ lớn trên tay nữ diễn viên. Ngay sau đó, danh tính "nửa kia" của Minh Hằng được nhiều người hâm mộ truy lùng. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai Minh Hằng có tên là Quốc Bảo - Phó TGĐ một công ty về dệt may ở Long An. Nam doanh nhân lớn hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn và đã có 6-7 năm hẹn hò bí mật. (XEM CHI TIẾT)

Justin Bieber hoảng loạn sau khi bà xã siêu mẫu nhập viện vì dấu hiệu đột quỵ

Thứ Năm tuần trước (10/3), Hailey Bieber phải nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng giống như đột quỵ. Justin Bieber có mặt vào thời điểm đó và đưa vợ đi cấp cứu. Hiện người đẹp sinh năm 1996 đã ổn định và đang nghỉ ngơi tại nhà. Hôm 14/3, một nguồn tin tiết lộ với People, đó là trải nghiệm đáng sợ đối với cặp đôi nổi tiếng, đặc biệt là đối với Justin. Anh thậm chí còn bị chấn động nhiều hơn cả bà xã. (XEM CHI TIẾT)

Rò rỉ đoạn ghi âm tố Đô Mỹ Trúc đe doạ, tống tiền Ngô Diệc Phàm

Cuối tháng 7/2021, làng giải trí Hoa ngữ “dậy sóng” khi Cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) thông báo tạm giữ hình sự Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm. Tháng 8 cùng năm, tài tử sinh năm 1990 chính thức bị bắt giữ với 9 tội danh, bao gồm tội hiếp dâm. Người có công lớn trong việc lật tẩy lối sống thác loạn của mỹ nam đình đám C-biz một thời là hot girl sinh năm 2002 Đô Mỹ Trúc. (XEM CHI TIẾT)