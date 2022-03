Phan Minh Huyền 'Thương ngày nắng về' giải đáp nghi vấn 'dao kéo' để đóng phim

TPO - Trước nghi vấn can thiệp phương pháp làm gọn mặt để tham gia "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đã lên tiếng phủ nhận.

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) là cái tên quen thuộc với khán giả khi góp mặt trong những bộ phim phát sóng giờ vàng VTV có thể kể đến như: "Lời thú nhận của Eva", "Tình yêu & tham vọng", "Chạy trốn thanh xuân, "Hồ sơ cá sấu"… và mới đây nhất là vai diễn Vân Trang trong “Thương ngày nắng về”.

Không chỉ ghi điểm bởi gu thời trang tinh tế, trang nhã mà vẫn bắt mắt, Phan Minh Huyền còn khiến khán giả ngạc nhiên vì cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Mới đây, Phan Minh Huyền đã chia sẻ đoạn video tham gia thử thách trả lời các câu hỏi của khán giả dành cho cô. Trước câu hỏi khá tế nhị về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên cho biết trước đây cũng nhận được nhiều câu hỏi tương tự. Nhiều khán giả cho rằng cô đã can thiệp phương pháp làm gọn mặt khi đóng "Thương ngày nắng về".

Tuy nhiên, phủ nhận nhận định trên, Phan Minh Huyền cho biết khi đóng "Thương ngày nắng về", cô đã rất ý thức chăm sóc bản thân trước khi lên hình, chính vì thế cô đã giảm cân và khi lên hình mặt cũng nhỏ đi. “Do bộ phim này Huyền khá có ý thức vì trước đây những bộ phim đã phát sóng mặt Huyền khá to và lên hình bị béo. Vậy nên trước khi tham gia "Thương ngày nắng về", Huyền đã có chế độ ăn uống và luyện tập rất căng để người và mặt mình gọn gàng hơn. Khi mình lên hình thì mọi người tưởng mình gọt mặt nhưng sự thật Huyền chỉ gầy đi mà thôi", Minh Huyền chia sẻ.

Về chuyện can thiệp thẩm mỹ trên mặt, nữ diễn viên sinh năm 1990 tiết lộ cô đã nâng mũi bằng chỉ, vốn là một phương pháp thẩm mỹ không can thiệp phẫu thuật. Minh Huyền cho rằng phương pháp này sẽ giúp gương mặt cô tự nhiên hơn, không bị biểu cảm "đơ cứng" khi đóng phim. Ngoài ra, cô cũng tự tin khẳng định đôi mắt 2 mí hoàn toàn là do bẩm sinh.

Cũng trong phần trả lời câu hỏi, khi được hỏi đã có bạn trai chưa, Phan Minh Huyền chia sẻ hiện cô không muốn tiết lộ chuyện này và muốn giữ riêng cho bản thân mình. Nữ diễn viên nói: "Nếu như chưa có thì cũng không phải bởi vì mọi người cũng biết xung quanh Huyền có nhiều vệ tinh, cũng sẽ có nhiều người yêu quý, theo đuổi. Nhưng để chọn ra một người thì mình đang cân nhắc và nếu có thì Huyền muốn giữ riêng cho mình thôi".

Phan Minh Huyền sinh năm 1990 và là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. Năm 2009, cô lọt top 5 Miss Teen và là học sinh duy nhất của trường cấp 3 giành giải Hoa Trạng Nguyên. Năm 2010, Phan Minh Huyền bén duyên với diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim "Bộ Tứ 10A8", kể từ đó tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến.

Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên từng kết hôn vào năm 2014 và có 1 bé trai tên thân mật là bé Nem. Năm 2019, cô bất ngờ thông báo đã ly hôn được hơn 1 năm.