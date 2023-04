Showbiz 10/4: Lời trăng trối của nhạc sĩ có bạn gái kém 40 tuổi

TPO - Nhạc sĩ gây sốc với mối tình ông - cháu ở làng giải trí Đài Loan qua đời, danh hài Ngô Diệu Hán qua đời... là những tin tức đáng chú ý ngày 10/4.

Ngày 9/4, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời vì ung thư trực tràng, hưởng thọ 67 tuổi. Ý nguyện của ông là để lại toàn bộ tài sản lên tới 50 triệu Đài tệ (38,5 tỷ đồng) cho người bạn gái Lâm Tĩnh Ân, kém ông 40 tuổi.

Theo con trai của Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân là người cận kề ông những năm tháng cuối đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cả hai đã tổ chức hôn lễ đơn giản, ấm cúng ngay tại phòng hồi sức của bệnh viện ngày 1/2 dưới sự chứng kiến của bác sĩ, y tá. Những bức hình Lâm Tĩnh Ân nắm tay người tình trên giường bệnh được báo chí chia sẻ lại.

Ngày 10/4, QQ đưa tin Lâm Tĩnh Ân tiết lộ lời trăng trối của nhạc sĩ Lý Khôn Thành trước khi mất: "Em là thiên thần của anh".

Trước câu chuyện khối tài sản khổng lồ cô thừa hưởng, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô không quan tâm tới vấn đề tiền bạc và hiện tại chưa có kế hoạch nào cho bản thân: “Chúng tôi ở bên nhau 10 năm, tình sâu nghĩa nặng, không quan tâm đến lời gièm pha. Tôi vẫn phải sống tiếp, tôi đã nói mình là sự tiếp nối của anh trước khi anh nhắm mắt”.

Chia sẻ thêm, cô gái 26 tuổi cho biết: “Tôi không cần tiền của anh như người ta nói. Sau này tôi muốn gặp tri kỷ như vậy cũng chẳng thể gặp nữa. Tôi sẽ chẳng là ai nếu không có anh ấy và chưa bao giờ hối hận khi yêu anh”.

Chuyện tình của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân tốn nhiều giấy mực của báo chí Đài Loan (Trung Quốc). Ông Lý là bạn thân của bố Lâm Tĩnh Ân. Họ bên nhau cả thập kỷ bất chấp lời chỉ trích của người đời.

Danh hài Ngô Diệu Hán qua đời

Theo HK01, tài tử Ngô Diệu Hán qua đời tại bệnh viện, thọ 84 tuổi. Ông bị suy thận giai đoạn cuối, điều trị lọc máu khó khăn. Trước đó, tài tử nhập viện vì suy đa tạng.

Tình hình của ông chuyển biến xấu ngày 9/4. Bác sĩ thông báo gia đình gặp mặt ông lần cuối và xác nhận qua đời ngày 10/4.

Những ngày cuối đời, tình hình sức khỏe diễn viên Trường học bá vương sa sút mạnh. Chức năng thận của ông chỉ còn ở mức 10%. Ông phải chạy thận tần suất 4 lần/tháng để níu kéo cơ hội sống sót. Trước đó, ông phải phẫu thuật vì tắc nghẽn mạch máu tim. (Đọc chi tiết)

Lê Dương Bảo Lâm: 'Tai họa ập đến liên tục khi tôi livestream, phải đền rất nhiều hợp đồng'

Lê Dương Bảo Lâm đang là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí miền Nam. Nam nghệ sĩ tham gia nhiều game show, chương trình tạp kỹ, gần đây nhất là 2 ngày 1 đêm.

Thành công của nam diễn viên giúp anh có cơ hội đóng chính trong phim điện ảnh Khi ta hai lăm cùng Midu. Lần đầu đóng chính trong tác phẩm chiếu trên màn ảnh rộng, phim không được như kỳ vọng của nam diễn viên. Nhưng với Lê Dương Bảo Lâm, "nếu không bây giờ thì là bao giờ". Đây là cơ hội để anh học tập, gắng gỏi với nghề.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Lê Dương Bảo Lâm nói một số khán giả chỉ nhìn vào hiện tại mà bình luận rằng: "Thằng này là ai mà mời nó". Thực tế, nam diễn viên chật vật 10 năm với nghề, thậm chí múa lửa, đi hát, "làm đủ thứ trò" để kiếm sống. (Đọc chi tiết)

Vua Charles và William không bao giờ gặp riêng Harry

Trong cuốn sách về Hoàng gia Anh Our King: Charles III - The Man and The Monarch Revealed, tác giả Robert Jobson cho biết nhà Sussex quyết định rời hoàng gia từ năm 2019. Mãi đến đầu năm 2020, Harry và Meghan mới thông báo và gây ra cơn địa chấn mang tên Megxit khiến thế giới nói về nhiều.

Sau khi đến Mỹ sống, Công tước xứ Sussex và vợ không ngại vạch ra mặt tối của Hoàng gia Anh. Harry và Meghan liên tục chỉ trích gia đình. Ban đầu, hoàng gia không để tâm trò trẻ con của Harry. Nhưng việc Meghan tuyên bố bị phân biệt chủng tộc là giọt nước tràn ly khiến Cung điện Buckingham quyết định ngăn chặn những phát ngôn, hành động ngông cuồng của hoàng tử Anh. (Đọc chi tiết)