Vua Charles và William không bao giờ gặp riêng Harry

TPO - Sau những gì Harry nói về Hoàng gia Anh, Charles và William họp khẩn, đi đến quyết định không gặp riêng Công tước xứ Sussex vì sợ sự thật bị truyền đi theo cách sai lệch.

Trong cuốn sách về Hoàng gia Anh Our King: Charles III - The Man and The Monarch Revealed, tác giả Robert Jobson cho biết nhà Sussex quyết định rời hoàng gia từ năm 2019. Mãi đến đầu năm 2020, Harry và Meghan mới thông báo và gây ra cơn địa chấn mang tên Megxit khiến thế giới nói về nhiều.

Sau khi đến Mỹ sống, Công tước xứ Sussex và vợ không ngại vạch ra mặt tối của Hoàng gia Anh. Harry và Meghan liên tục chỉ trích gia đình. Ban đầu, hoàng gia không để tâm trò trẻ con của Harry. Nhưng việc Meghan tuyên bố bị phân biệt chủng tộc là giọt nước tràn ly khiến Cung điện Buckingham quyết định ngăn chặn những phát ngôn, hành động ngông cuồng của hoàng tử Anh.

Sau cuộc phỏng vấn của nhà Sussex với Oprah Winfrey, William - Thân vương xứ Wales, lúc đó là Công tước xứ Cambridge - họp khẩn với Charles. William tức giận với những trò của em trai. Anh muốn Charles (trong vài trò Thái tử nước Anh, nhà vua tương lai) có quyết sách, chiến lược đối phó kẻ phản bội.

Thái tử Charles lúc đó hoàn toàn đồng ý.

Nhà vua tương lai và người kế vị ngai vàng William quyết định không tin Harry. Họ từ chối gặp riêng Công tước xứ Sussex vì sợ những cuộc trò chuyện từ thân thiết, bình thường nhất đến những quyết sách quan trọng bị bày ra công chúng, sợ nhất là bị xuyên tạc.

Cũng trong Our King: Charles III - The Man and The Monarch Revealed, tác giả cho biết Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị mệt mỏi với mâu thuẫn, những cuộc cãi vã giữa hai con trai của cố Công nương Diana. Robert Jobson viết rằng Harry rất tức giận khi William nhờ cậu ruột là Bá tước Spencer ngăn chặn cuộc hôn nhân của nhà Sussex.

Vốn có mối quan hệ không mấy êm ấm từ trước, sự khó chịu của William dâng cao khi Harry quyết định kể xấu Hoàng gia Anh, nói bị anh trai bắt nạt trong hồi ký Spare. Cuốn sách khiến khả năng hàn gắn giữa William và Harry gần như bằng không.