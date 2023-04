Showbiz 9/4: Phản ứng của Cảnh Điềm giữa khủng hoảng bị bạn trai bán clip nóng

TPO - Taylor Swift, H'Hen Niê chia tay bạn trai, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới của Hương Giang tổ chức trái phép, bị xử lý... là những tin tức đáng chú ý ngày 9/4.

Ngày 9/4, Sohu đưa tin Cảnh Điềm xuất hiện tại sân bay sau vụ lùm xùm với Trương Kế Khoa. Cô mặc áo blazer dáng rộng và đội mũ lưỡi trai, vẫy chào người hâm mộ. Những fan có mặt cho biết Cảnh Điềm có tâm trạng khá tốt, thân thiện đáp lời chào hỏi của fan.

Trước đó vào ngày 6/4, tại sân bay Trùng Khánh (Trung Quốc), nữ diễn viên lần đầu lộ diện kể từ khi scandal bùng nổ nhưng không có bất kỳ tương tác nào với giới truyền thông.

Vụ ồn ào khi phóng viên kinh tế có tiếng vạch trần việc sao bóng bàn Trương Kế Khoa phát tán clip, hình nhạy cảm của Cảnh Điềm để gán cho chủ nợ khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao bàn tán suốt thời gian qua.

Ngày 8/4, Sohu đưa tin Trương Kế Khoa bị cảnh sát triệu tập để làm rõ sự tình chuyện liên quan đến Cảnh Điềm cũng những lời tố giác cờ bạc. Đến nay, phía cựu sao bóng bàn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Taylor Swift chia tay bạn trai kém tuổi sau 7 năm yêu

Ngày 8/4, nguồn tin riêng của Page Six cho biết Taylor Swift và Joe Alwyn đã “đường ai nấy đi” sau gần 7 năm bên nhau. Theo nguồn tin, cuộc chia tay diễn ra vài tuần trước đó và không có câu chuyện tiêu cực nào giữa hai người yêu cũ. “Không có tình tiết kịch tính nào. Mối quan hệ diễn ra theo đúng lộ trình”, người thạo tin nhấn mạnh.

Page Six đã nhiều lần liên hệ với đại diện của hai ngôi sao nhưng không nhận được phản hồi. Entertainment Tonight là hãng tin đầu tiên đặt nghi vấn mối quan hệ giữa Taylor và bạn trai kém 2 tuổi tan vỡ. (Đọc chi tiết)

Loạt điểm trừ trong phim của Mỹ Tâm

Chọn lối kể tuyến tính, tác phẩm không mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Kịch bản phim tài liệu Tri âm The Movie: Người giữ thời gian đơn điệu với nhiều tình tiết bị lặp lại. Đơn cử, nhân vật chính liên tục cảm ơn khán giả, cảm ơn những người đồng hành trong suốt quá trình thực hiện live show. Cách xây dựng, kể lại show ở Hà Nội không có sự khác biệt so với show TPHCM khiến phim kết thúc hơi an toàn. (Đọc chi tiết)

H'Hen Niê chia tay bạn trai sau 5 năm yêu

Sáng 9/4, chia sẻ với Tiền Phong, H'Hen Niê xác nhận chia tay bạn trai.

"Chuyện tình cảm của Hen đã dừng lại. Tôi trân trọng quãng thời gian đó. Lần đầu tôi yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì cùng tôi trong những tháng năm qua", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói.

Top 5 Miss Universe 2018 đồng thời cảm ơn người hâm mộ, khán giả luôn dành sự quan tâm cho cô suốt thời gian qua. (Đọc chi tiết)

Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới của Hương Giang tổ chức trái phép, bị xử lý

Sau đêm chung kết tối 8/4, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiến hành rà soát, xử lý đơn vị tổ chức cuộc thi Miss International Queen 2023. Theo Sở văn hóa và Thể thao TPHCM, đây là cuộc thi chưa được chấp thuận tổ chức. Hiện, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp các cơ quan làm rõ nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiền Phong đang liên hệ ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TPHCM - để ghi nhận hướng xử lý cụ thể cuộc thi. Tiền Phong đồng thời liên hệ bộ phận truyền thông cuộc thi Miss International Queen 2023 nhưng chưa được phản hồi. (Đọc chi tiết)