SHB ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín

Từ đầu năm 2025 đến nay, SHB đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và sức mạnh nội lực trên hành trình phát triển bền vững. Hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế không chỉ phản ánh sự ghi nhận từ cộng đồng tài chính, mà còn minh chứng cho nỗ lực không ngừng của SHB trên hành trình đổi mới sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

SHB liên tiếp gặt hái thành tựu và giải thưởng uy tín trong năm 2025, khẳng định vị thế thương hiệu và sức mạnh nội lực

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được vinh danh tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Awards 2025, diễn ra tại Singapore, với 4 giải thưởng lớn thuộc cả hai hạng mục Retail Banking (ngân hàng bán lẻ) và Wholesale Banking (ngân hàng bán buôn).

Cụ thể, tại hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2025, SHB được trao giải “Sáng kiến Ngân hàng vì Sức khỏe và Y tế tốt nhất” và “Sáng kiến Hoạt động Xã hội Nội bộ tốt nhất”. Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2025, ngân hàng tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là “Ngân hàng tốt nhất trong lĩnh vực Sức khỏe và Y tế” và “Chương trình ESG tiêu biểu nhất”.

Trước đó, trong khuôn khổ “FinanceAsia Awards 2025” – giải thưởng danh giá do Tạp chí FinanceAsia tổ chức thường niên, SHB được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam”. Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được đánh giá bởi các chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm, phản ánh rõ năng lực, uy tín và chất lượng dịch vụ của các tổ chức tài chính.

SHB tiên phong cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khu vực công, được vinh danh ‘Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam’.

Khẳng định vị thế TOP 5 trong các ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống, SHB là ngân hàng tiên phong cung cấp các các giải pháp tài chính toàn diện cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp. Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm” đồng thời bám sát Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, SHB đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất vào hành trình trải nghiệm khách hàng, các sản phẩm dịch vụ số hóa được “may đo” chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu của các bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính…

Giải thưởng “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam” là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của SHB trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, hiệu quả cho khu vực công – đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế đất nước.

Không dừng lại ở đó, SHB tiếp tục được Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh là “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” tại Việt Nam năm thứ hai liên tiếp, khẳng định nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính bền vững và đồng hành cùng sự phát triển của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Đặc biệt, 2025 cũng là năm thứ ba liên tiếp tạp chí có trụ sở tại Mỹ Global Finance – trao giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất” cho SHB. Điều này thể hiện sự kiên định của Ngân hàng trong chiến lược phát triển gắn với yếu tố môi trường – xã hội (ESG), đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tài chính xanh ngày càng được chú trọng trên toàn cầu.

Xuyên suốt hành trình 32 năm, SHB luôn kiên tâm với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Ngân hàng đã cấp vốn cho nhiều công trình trọng điểm, thay đổi diện mạo quốc gia như Cầu vượt ba tầng tại nút giao thông ngã ba Huế (Đà Nẵng); Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc…

Bên cạnh đó, SHB cũng chủ động triển khai các hoạt động tài trợ cho loạt dự án xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Định hướng này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin, uy tín và sự khác biệt trên thị trường.

Bứt phá công nghệ - nâng cao trải nghiệm số hóa và gia tăng sự hài lòng của khách hàng

Trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, SHB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành và phục vụ khách hàng. Với những nỗ lực nổi bật trong mảng công nghệ thanh toán, ngân hàng đã được The Asian Banker – tổ chức đánh giá ngân hàng uy tín tại khu vực châu Á – trao giải thưởng “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam”. Danh hiệu này phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ của SHB trong việc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, xây dựng các công cụ thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi, bắt kịp xu thế tiêu dùng hiện đại và góp phần đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.

Những giải thưởng uy tín là minh chứng cho nỗ lực và cam kết của SHB trong nâng tầm dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng và phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

Thành công của SHB không chỉ đến từ công nghệ mà còn từ chiến lược “lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng và xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Decision Lab, SHB nằm trong Top 10 ngân hàng có mức độ hài lòng khách hàng cao nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, SHB còn được ghi nhận là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng về mức độ hài lòng khách hàng nhanh nhất trong hai năm liên tiếp. Đồng thời, SHB là gương mặt quen thuộc trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm 2025 do Vietnam Report vinh danh hằng năm.

Kết quả này đến từ việc liên tục cải tiến dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, số hóa quy trình và triển khai các giải pháp chăm sóc khách hàng, cá nhân hóa theo từng nhu cầu cụ thể. Đồng thời, ngân hàng trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn và các đơn vị hành chính sự nghiệp, hành chính công trên cả nước.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động, SHB vẫn duy trì năng lực tài chính vững vàng và quản trị rủi ro hiệu quả. SHB được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings xếp hạng phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ (Long-Term Issuer Default Ratings – IDRs) ở mức “BB–”, với triển vọng xếp hạng Ổn định, thuộc nhóm đầu ngành ngân hàng. Việc được xếp hạng ở mức BB – khẳng định uy tín và năng lực tài chính của SHB trên thị trường quốc tế, đồng thời phản ánh nền tảng tài chính vững chắc, khả năng sinh lời ổn định.

Nhìn lại chặng đường từ đầu năm 2025 đến nay, SHB đã có những bước tiến quan trọng trong nhiều lĩnh vực: từ quản trị tài chính, tài trợ bền vững, đến đổi mới công nghệ và gia tăng mức độ hài lòng khách hàng. Những giải thưởng và đánh giá tích cực từ các tổ chức uy tín không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên SHB, mà còn khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc nâng tầm chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều xu hướng mới như chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính toàn diện và yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng, SHB luôn cho thấy sự chủ động thích ứng và tinh thần tiên phong. Đây chính là nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục bứt phá, nâng cao vị thế trong nước và từng bước vươn ra quốc tế, góp phần thúc đẩy sự chuyển mình tích cực của toàn ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.