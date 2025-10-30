Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

SePay hợp tác với NAPAS cung cấp giải pháp thanh toán VIETQRPay

P.V

SePay chính thức hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) trong việc triển khai và phát triển mạng lưới thanh toán QR, giải pháp thanh toán hiện đại VIETQR Pay và VIETQR Global.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán toàn diện của SePay, hướng đến một trải nghiệm giao dịch liền mạch, minh bạch và tiết kiệm hơn cho doanh nghiệp và người dùng.

bao-chi-hop-tac-napas-1200x660.png

Hợp tác giữa SePay và NAPAS không chỉ mở rộng thêm lựa chọn thanh toán cho người bán và người mua, mà còn mang lại giá trị thiết thực: thanh toán tức thì, dòng tiền minh bạch và chi phí tối ưu. Với giải pháp VIETQR Pay, khách hàng của SePay có thể nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hiện tại, đủ 100% giá trị giao dịch, không cần mở tài khoản mới, tạo sự thuận tiện tuyệt đối trong quản lý và sử dụng dòng tiền.

Giải pháp thanh toán VIETQRPay tại SePay đảm bảo giao dịch thông suốt và đồng bộ, dù người mua và người bán thuộc hệ thống ngân hàng khác nhau. Đặc biệt, với khả năng thanh toán xuyên biên giới qua VIETQR Global, người dùng quốc tế có thể thanh toán dễ dàng bằng ngân hàng hoặc ví điện tử nước ngoài có hỗ trợ VIETQR Global, mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng toàn cầu cho doanh nghiệp Việt.

ui-2400x1320.png
Cổng thanh toán QR NAPAS

Một điểm cộng lớn của giải pháp này nằm ở mức phí vô cùng cạnh tranh chỉ 0.3% mỗi giao dịch, được xem là một trong những mức phí thấp nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng sinh mã QR động theo từng đơn hàng, tích hợp API và Webhook nhanh chóng nhờ tài liệu hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu. Tất cả được tối ưu để doanh nghiệp triển khai liền mạch, giảm thiểu chi phí kỹ thuật và thời gian vận hành.

Với định hướng phát triển bền vững, SePay luôn lấy người dùng làm trung tâm, đặt giá trị mang lại làm nền tảng. Hợp tác cùng NAPAS không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn là dấu mốc chiến lược thể hiện nỗ lực của SePay trong việc đa dạng hình thức thanh toán và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Sự hợp tác giữa SePay và NAPAS là minh chứng cho sự hội tụ giữa công nghệ, uy tín và tầm nhìn dài hạn, hướng tới một thị trường thanh toán số Việt Nam ngày càng hiện đại, tiện lợi, tiết kiệm và an toàn hơn cho tất cả.

Công Ty Cổ Phần SePay

13 Đường số 38, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@sepay.vn

Website: https://sepay.vn/

Số điện thoại: 02873.059.589

P.V
#NAPAS #SePay

