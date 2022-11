Selena Gomez bị chỉ trích vô ơn

TPO - Làm phim tài liệu về hành trình vượt qua khó khăn, Selena Gomez gặp chỉ trích khi không đề cập đến nữ diễn viên Francia Raisa - bạn thân hiến thận giúp cô vượt qua căn bệnh Lupus.

Theo Just Jared, Selena Gomez hiện đối mặt làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội sau khi ra mắt phim tài liệu My Mind & Me. Trong cuộc phỏng vấn của Rolling Stone, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi khẳng định người bạn thân duy nhất của cô là Taylor Swift.

"Tôi không bao giờ hòa nhập được với những cô gái sành điệu hay sao nữ nổi tiếng. Người bạn thân duy nhất của tôi trong ngành công nghiệp giải trí là Taylor Swift", cô trả lời Rolling Stone.

Trong khi đó, năm 2017, nữ diễn viên Francia Raisa chính là người từng cứu mạng Selena Gomez khi quyết định hiến thận cho bạn thân.

Theo Daily Mail, sau khi Selena Gomez trả lời phỏng vấn, khán giả tìm xem My Mind & Me và phát hiện nữ ca sĩ không hề nhắc đến cô gái hiến tạng cứu mạng mình. Khán giả khá bức xúc trước hành động vô ơn này của giọng ca Calm Down.

Ngay cả Francia Raisam, người bạn từng được Selena Gomez gọi là "ân nhân cứu mạng" cũng bất ngờ trước câu trả lời của người bạn. Dưới bài viết của Rolling Stone, Raisam bình luận: "Thú vị thật". Cô đồng thời hủy theo dõi Selena Gomez trên mạng xã hội.

Thêm lý do khiến khán giả chỉ trích Selena Gomez là mục đích phát hành phim tài liệu. Theo lời nữ ca sĩ, My Mind & Me ra đời để khán giả hiểu những khó khăn, bệnh tật mà cô từng trải qua. Việc cô hoàn toàn bỏ quên cô bạn hiến tạng cho mình là điều gây khó hiểu.

Năm 2017, Selena Gomez và Francia Raisa là biểu tượng cho tình bạn đẹp của Hollywood. Thời điểm đó, sức khỏe của cựu công chúa Disney suy giảm nghiêm trọng do căn bệnh Lupus ban đỏ. Sau khi được Raisa hiến thận, sức khỏe của cô đã cải thiện. Bức ảnh cả hai nắm tay trên giường bệnh được chia sẻ trong thời gian dài.

Trong My Mind & Me, Selena Gomez tiết lộ cô nhiều lần tìm đến cái chết. Ở tuổi 20, cô đối mặt với chứng trầm cảm, nhiều ngày không rời giường, trò chuyện với ai. "Tôi nghĩ rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi không còn tồn tại", cô nhớ lại.

Thông qua dự án phim tài liệu, sao phim The Only Murders in the Building muốn các bệnh nhân mắc rối loạn lưỡng cực dám chia sẻ tình trạng bệnh và vượt qua nỗi đau trầm cảm.