'See tình' của Hoàng Thùy Linh bị loại khỏi giải thưởng âm nhạc

TPO - Chiều 16/2, tại lễ công bố danh sách các đề cử cho giải Âm nhạc Cống hiến, nhiều nhà báo tham dự bất ngờ khi MV See tình của Hoàng Thùy Linh không có tên trong bất cứ đề cử nào.

MV See tình gây bùng nổ lượt xem trên TikTok khắp thế giới và điệu nhảy trong ca khúc đã được nhiều người nổi tiếng khắp thế giới cover lại. Tuy nhiên, MV này lại không có tên trong danh sách đề cử.

Giải thích về điều này, nhạc sĩ Hữu Trịnh - Phó BTC giải Cống hiến cho biết trong danh sách đề cử ban đầu ở một số hạng mục như MV của năm, Ca khúc của năm có tên See tình. BTC cũng đã đánh giá MV See tình có tính đại chúng cao, kết hợp được giữa truyền thống và hiện đại nên tạo sự gần gũi không chỉ với giới trẻ. Ngoài ra, giai điệu See tình bắt tai và ca từ có nhiều câu cảm thán, có thể tạo trend trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Hữu Trịnh cho biết: “Ở giải Cống hiến, ngoài chuyện công nhận sức lan tỏa trong công chúng, BTC cũng chú trọng yếu tố chuyên môn. Với Hoàng Thùy Linh, trong năm qua ca sĩ này có 2 MV được chú ý là See tình và Gieo quẻ. Hội đồng chuyên môn lại đánh giá cao MV Gieo quẻ hơn bởi MV này đậm chất dân gian, cách triển khai khúc chiết và chặt chẽ. Vì thế, BTC quyết định chọn Gieo quẻ vào danh sách đề cử chính thức trong hạng mục MV của năm và Bài hát của năm thay vì chọn See tình"

Ngoài việc MV Gieo quẻ nhận đề cử tại 2 Hạng mục là MV của năm và Bài hát của năm, album Link của Hoàng Thuỳ Linh còn có tên trong hạng mục Album của năm và bản thân nữ ca sỹ cũng có tên trong hạng mục Nữ ca sỹ của năm.

Cũng theo nhạc sĩ Hữu Trịnh, việc MV See tình tạo sức lan tỏa ra khỏi biên giới cũng là điều đáng mừng cho âm nhạc Việt. Những năm trước, cũng có những MV âm nhạc Việt lan tỏa ra ngoài biên giới như Ghen Cô Vy (Min - Khắc Hưng - Erik) hay Hai phút hơn (Pháo)…. Tuy nhiên, Giải Cống hiến luôn chú trọng đến yếu tố chuyên môn nên ca khúc trên dù nổi tiếng và tạo sức lan tỏa khắp thế giới nhưng cũng không có trong danh sách đề cử ở các mùa giải trước.

“Chúng tôi còn chưa nói việc thưởng thức âm nhạc bây giờ còn chi phối bởi nhiều các nền tảng như Facebook, TikTok… cho nên các hiệu ứng sẽ khác trước đây" - Nhạc sĩ Hữu Trịnh nói thêm.