SeABank ra mắt SeATalk: Chuỗi talkshow truyền cảm hứng và kết nối giải pháp tài chính số

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý tài chính ngày càng linh hoạt, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai chuỗi talkshow SeATalk – First Class Journey nhằm tạo không gian chia sẻ câu chuyện sống, phong cách cá nhân và cách ứng dụng tài chính số trong đời sống hiện đại. Chương trình giúp SeABank đưa hệ sinh thái giải pháp tài chính đến gần khách hàng hơn.

SeATalk được phát sóng trên nền tảng số dưới dạng livestream trên YouTube và đăng tải trên các kênh Fanpage, TikTok, Spotify của SeABank, giúp khán giả dễ dàng theo dõi và tương tác. Mỗi tập là một “điểm dừng cảm hứng”, nơi khách mời chia sẻ hành trình nghề nghiệp, phong cách sống và cách họ quản lý tài chính cá nhân còn người xem lắng nghe các góc nhìn đa dạng từ những nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Dàn khách mời đa dạng các lĩnh vực từ nghệ thuật, thời trang đến kinh doanh và nội dung số mang đến màu sắc phong phú: Jennifer Phạm, Ngọc Hân, Bình An, Nhà F – MC Tiến Duy & Khánh Linh, NTK Hà Cúc, CEO Trinh Phạm,… Chương trình do MC, ca sĩ Duy Khoa dẫn dắt kết hợp minigame với quà tặng từ SeAMobile giúp tăng mức độ tương tác.

Nhà F mang đến một cuộc trò chuyện truyền cảm hứng cho những ai đang theo đuổi cuộc sống chất lượng và đủ đầy hơn

Đại diện SeABank chia sẻ: “SeATalk được xây dựng như một hành trình đồng hành cùng khách hàng trong cả cuộc sống lẫn tài chính. Chúng tôi muốn mỗi câu chuyện được kể ra không chỉ truyền cảm hứng sống tích cực mà còn giúp khách hàng nhìn thấy giá trị của việc quản lý tài chính thông minh. SeABank mong muốn trở thành người bạn tin cậy trong hành trình nâng tầm phong cách sống của khách hàng.”

Chuỗi talkshow SeATalk là nền tảng giúp SeABank giới thiệu hệ sinh thái tài chính số đã và đang được mở rộng mạnh mẽ. Một số giải pháp nổi bật được chia sẻ trong chương trình gồm:

● Thẻ doanh nghiệp SeABiz Ultra Cash: hỗ trợ quản lý chi tiêu minh bạch, tối ưu dòng tiền và hoàn tiền cạnh tranh.

● SeAHome: giải pháp tín dụng giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa mục tiêu an cư với lãi suất linh hoạt.

● SeAPremium: hệ giải pháp đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên với trải nghiệm tài chính - phong cách sống cao cấp.

● SeAPower: câu lạc bộ kết nối dành cho nữ doanh nhân, hướng đến phát triển sự nghiệp và tài chính cá nhân bền vững.

● Thẻ 2in1 SeASoul: kết hợp tiện ích thanh toán với triết lý sống bền vững, được nhiều khách mời đánh giá cao về tính nhân văn.

● Dịch vụ chuyển tiền quốc tế: đáp ứng nhu cầu giao dịch toàn cầu nhanh chóng, an toàn và tối ưu chi phí.

Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc với "Visa SeASoul 2in1" của SeABank

Tham dự SeATalk với chủ đề “Sống Toàn Cầu – Tâm An Mọi Nơi”, Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết:“Sống trong môi trường quốc tế giúp tôi hiểu tầm quan trọng của tư duy tài chính linh hoạt. SeATalk tạo nên một không gian nơi mọi người có thể học hỏi lẫn nhau, từ phong cách sống đến cách quản lý tài chính. Tôi tin những câu chuyện thật sẽ giúp khán giả tìm thấy cách sống phù hợp nhất với mình.”

Câu chuyện của hoa hậu Jennifer Phạm truyền cảm hứng cho những ai đang hướng đến cuộc sống tự do – chủ động – hội nhập

Diễn viên Bình An chia sẻ đầy tâm huyết khi tham gia SeATalk với chủ đề “Lựa Chọn Bản Lĩnh – Kiến Tạo Tương Lai”: “Chúng ta hay nói nhiều về “bản lĩnh”, nhưng bản lĩnh đến từ những quyết định nhỏ mỗi ngày: tiêu gì, giữ gì, đầu tư vào điều gì. SeATalk mang lại cho tôi một lăng kính thú vị khi kết nối câu chuyện cá nhân với những giải pháp tài chính rất đời thường mà ai cũng có thể áp dụng.”

Diễn viên Bình An chia sẻ đầy tâm huyết tại Tập 6 - SeATalk: “Lựa Chọn Bản Lĩnh – Kiến Tạo Tương Lai”

Với nội dung được đầu tư và câu chuyện khách mời đa chiều, SeATalk không chỉ truyền cảm hứng sống tích cực mà còn góp phần định hình phong cách sống chủ động, hiện đại và giàu trải nghiệm cho cộng đồng. Chương trình đồng thời thể hiện định hướng của SeABank trong việc kết hợp tài chính số và phong cách sống, đưa khách hàng vào hành trình First Class Journey – nơi giải pháp tài chính và cảm hứng sống song hành.