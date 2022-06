Sẽ giảm số năm đóng bảo hiểm

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, Thủ tướng cho rằng, Đảng, Nhà nước luôn xác định rõ quyền con người, xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển, trong đó có công nhân. “Chúng ta luôn lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng các ý kiến của người lao động, trên cơ sở đó hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, trong 2 năm qua, do tình hình dịch COVID-19, không có điều kiện để tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, nhưng các cấp, các ngành, các cơ quan đã có nhiều hình thức để gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại với công nhân lao động. “Đời sống nhiều công nhân còn rất vất vả. Tôi vừa đi thăm khu nhà trọ công nhân tại Bắc Giang và thời gian qua cũng đã đi nhiều nơi để gặp gỡ, tìm hiểu đời sống công nhân. Chúng ta cùng đối thoại để tìm ra giải pháp phù hợp điều kiện, hoàn cảnh đất nước, phù hợp với nguyện vọng anh chị em công nhân và phù hợp với tình hình thực tiễn”, Thủ tướng chia sẻ, đồng thời cho biết, các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để công nhân lao động sớm vượt qua những khó khăn sau đại dịch COVID-19, trở lại lao động, làm việc, ổn định đời sống.

Là người đặt câu hỏi đầu tiên, chị Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1982), Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất (TP. Hồ Chí Minh) nêu vấn đề về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) còn nhiều bất cập, nhất là thời gian đóng rất dài mới được hưởng lương hưu, trong khi nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân khi công nhân lao động mới 40-45 tuổi. Chị Hà khá bối rối, không nêu hết được câu hỏi, đến mức Thủ tướng Chính phủ phải “nhắc” hộ phần sau về việc kiến nghị các cơ quan chức năng đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động liên quan đến BHXH. Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, trong quý I, II/2022, có tình trạng một tỉ lệ nhất định người lao động rút BHXH 1 lần. Đây là điều không tốt, gây hệ lụy lâu dài cho người lao động khi nghỉ hưu.

Xử lý tín dụng đen

Chị Trần Thị Toan, cán bộ Công đoàn cơ sở Cty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (Bình Phước) cho biết, bản thân chị là cán bộ Công đoàn đã bị đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, bôi nhọ danh dự do công nhân trong công ty vướng vào tín dụng đen. Chị kiến nghị Chính phủ có chương trình, chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, để công nhân không phải đi vay nặng lãi…

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, các địa phương vào cuộc, hoạt động tín dụng đen dù đã giảm nhưng vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, qua công tác đấu tranh của Bộ Công an, tín dụng đen có lãi suất lên tới 90-100%/tháng, thậm chí 700-1000%/tháng. ..Trong 3 năm qua Bộ Công an đã khởi tố hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi với nhiều bị hại là công nhân. Bộ Công an sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa xã hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin phương thức, thủ đoạn của tín dụng đen để nâng cao ý thức tự giác cho công nhân và người dân; chỉ đạo công an các tỉnh, thành kiểm tra hành chính các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động này…