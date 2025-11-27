SCG Sharing the Dream 2025: Đồng hành cùng thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 26/11, Tập đoàn SCG phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương, tổ chức Lễ trao học bổng “SCG Sharing the Dream 2025” tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, cho học sinh, sinh viên xuất sắc trên cả nước với 150 suất học bổng có tổng kim ngạch 1,6 tỷ đồng.

Mở rộng cơ hội phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam

Được khởi xướng từ 2007, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh bền bỉ của SCG trong việc giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội học tập và đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia tập đoàn SCG tại Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng năm nay.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, ghi nhận giá trị bền vững mà chương trình tạo ra: “Học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ hỗ trợ vật chất, giúp học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, mà còn đặc biệt ở việc truyền cảm hứng và trang bị tư duy phát triển bền vững cho các em – điều rất cần thiết trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng”.

Hiện thực hóa ước mơ thông qua chuỗi hoạt động thực tiễn

Năm nay, SCG tiếp tục mở rộng chương trình theo hướng toàn diện hơn bằng việc triển khai nhiều hoạt động thực tiễn, phù hợp với từng nhóm học sinh, sinh viên.

150 suất học bổng đã được trao trong chương trình SCG Sharing the Dream 2025, đánh dấu 18 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Đối với sinh viên, chương trình được thiết kế theo hướng nuôi dưỡng tư duy ESG và khả năng xây dựng dự án cộng đồng. Sinh viên được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, workshop do chuyên gia dẫn dắt, tham quan thực tế tại nhà máy SCG – nơi nhiều mô hình bền vững được vận hành. Trong suốt nửa đầu năm 2025, các em làm việc trực tiếp với chuyên gia để phát triển dự án hướng đến cộng đồng. Những dự án khả thi nhất được SCG tài trợ để triển khai, giúp sinh viên có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Đối với học sinh, chương trình hỗ trợ qua hình thức cố vấn cá nhân, hỗ trợ học tập, lớp kỹ năng mềm, workshop về tư duy sáng tạo và ngoại ngữ – những năng lực quan trọng để các em tự tin bước vào tương lai.

Thông qua việc tiếp tục đồng hành, nuôi dưỡng tư duy bền vững và trang bị kỹ năng cho thế hệ trẻ, học bổng SCG Sharing the Dream 2025 không chỉ mở ra cơ hội đổi thay cho từng cá nhân, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia về một Việt Nam xanh hơn, thịnh vượng hơn và phát triển bền vững hơn trong những thập kỷ tới.

Học bổng SCG Sharing the Dream là chương trình trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn SCG từ năm 2007. Trong suốt 18 năm vừa qua, học bổng đã hỗ trợ hơn 6.000 suất cho học sinh, sinh viên toàn quốc với tổng giá trị học bổng lên đến 40 tỷ đồng, cùng với các buổi tập huấn và phần quà khác. Với cam kết Nâng tầm chất lượng cuộc sống, chương trình đã được tái thiết kế vào năm 2018 với nhiều hoạt động hơn về ESG dành cho sinh viên, cùng với sự hỗ trợ và đào tạo sát sao hơn từ SCG.