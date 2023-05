Sau phát biểu gây 'bão mạng', Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT) phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/5, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới.

Theo đó, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật, giảm thiểu tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh phải đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu phải xác định bảo đảm trật tự ATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

“Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực; đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm các quyền lợi cho người dân là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của lực lượng chức năng”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhấn mạnh, việc trọng tâm là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn phụ trách.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu: “Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự ATGT xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý. Tất cả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét, cá thể hóa, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan”.

Đặc biệt, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự ATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng “xuê xoa”, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, “cơi nới” thành, thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải...

Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe Nhân dân, cộng đồng, ATGT, trật tự an toàn xã hội. Không đưa vào sử dụng các công trình giao thông khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Khắc phục kịp thời các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, quản lý lòng đường, hè phố.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu, trong quý I/2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tuần tra, kiểm soát 2.089 trường hợp, lập biên bản xử phạt hành chính 4.118 trường hợp với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng, tước 765 GPLX, tạm giữ 892 phương tiện các loại.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27/4, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có đoạn phát biểu được cộng đồng mạng chia sẻ và gây “bão mạng”. Những phát biểu này của ông Thiều đã nhận rất nhiều ý kiến của người dân trên các diễn đàn mạng xã hội. Đa phần các ý kiến đều tán thành, khen phát biểu của ông Thiều là hợp tình hợp lý.