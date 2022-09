Sau hơn 10 năm chuẩn bị, doanh nhân Thái Hương chính thức bước chân vào lĩnh vực trà thảo dược

Sáng 26/9, Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL – Tinh hoa thảo dược nghìn năm. Đây là sản phẩm được doanh nhân Thái Hương chuẩn bị từ hơn 10 năm trước, cùng thời điểm với sản phẩm sữa nhưng nay mới đưa ra thị trường.

Trà tốt cho sức khỏe, tiếp bạn tâm giao

Theo đó, bộ sản phẩm TH mới cho ra mắt gồm: Trà thảo dược TH true HERBAL Giảo cổ lam – Linh chi; Trà thảo dược TH true HERBAL Lạc tiên – Tâm sen; Trà thảo dược TH true HERBAL Tía tô – Gừng; Trà thảo dược TH true HERBAL Nhân trần – Cúc hoa.

Trong đó, trà thảo dược TH true HERBAL Giảo cổ lam – Linh chi có tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu, hữu dụng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao, tiểu đường tuýp 2 hoặc mắc các bệnh tim mạch khác; người bị mệt mỏi căng thẳng, khó ngủ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt.

Các chuyên gia về nghiên cứu về nấm cho biết, nấm linh chi tự nhiên có hàm lượng Germanium cao hơn trong nhân sâm từ 5 đến 8 lần, giúp khí huyết lưu thông, tăng cường miễn dịch.

Trà thảo dược TH true HERBAL Nhân trần - Cúc hoa có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, thích hợp với người suy giảm chức năng gan hoặc mắc các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, người bị suy nhược cơ thể, chán ăn, hay mệt mỏi, người bị cảm phong nhiệt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu.

Trà thảo dược TH true HERBAL Tía tô - Gừng có tác dụng hỗ trợ giải cảm, hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp với người bị cảm mạo, nhức đầu, sốt, hen suyễn, ho có đờm, ho do lạnh, người hay bị đầy bụng, ăn uống khó tiêu.

Trà thảo dược TH true HERBAL Lạc tiên – Tâm sen có tác dụng hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ, phù hợp với người bị suy nhược thần kinh, căng thẳng, hồi hộp lo âu, tim đập nhanh, mất ngủ, ngủ không ngon giấc.

Buổi ra mắt sản phẩm của TH có sự góp mặt của hầu hết giới tinh hoa, các chuyên gia hàng đầu về thảo dược như: PGS. TS Nguyễn Duy Thuần – nguyên Phó viện Trưởng Viện Dược liệu, nguyên Phó giám đốc Học viện Y học cổ truyền Việt Nam; TS Nguyễn Văn Thuận nguyên Phó Viện Trưởng viện Dược liệu Trung ương; TS Nguyễn Bá Hoạt - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dược liệu Trung ương; chuyên gia Trương Vĩnh Phúc – nguyên Trưởng khoa Chiết xuất, viện Dược liệu và PGS.TS Đỗ Thị Hà - Trưởng khoa Hóa phân tích tiêu chuẩn – Viện Dược liệu – Bộ Y tế.

PGS. TS Nguyễn Duy Thuần cho hay, Việt Nam nằm trong 12 nước hàng đầu thế giới về đa dạng sinh học, có nguồn dược liệu vô cùng phong phú (khoảng 5.000 loài). Trước đây, thảo dược chỉ được dùng khi có bệnh, nay sống khấm khá hơn, dược liệu được sử dụng để phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và trà thảo dược là ví dụ điển hình.

PGS.TS Thuần đánh giá cao việc Tập đoàn TH chỉ chọn 2 dược liệu cho mỗi loại trà để đảm bảo cho sự tinh túy của trà, của nguyên liệu; khác với hướng đi phối hợp nhiều loại thảo dược của các doanh nghiệp khác.

Anh hùng lao động Thái Hương- Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược tập đoàn TH mong rằng, TH true HERBAL sẽ được người tiêu dùng, những bạn hàng và nhân viên của Tập đoàn đón nhận với vị thể là sản phẩm, là món quà sức khỏe từ “mẹ thiên nhiên”, không phải là sản phẩm thuần túy vì lợi nhuận.

“Bệnh tật rất nhiều, các phương pháp điều trị, chữa trị Tây y còn đắt đỏ. Chính vì thế, phòng, chữa bệnh bằng đông y là hướng đi lâu dài và đỡ tốn kém nhất cho người dân. Với dòng sản phẩm Trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL, tôi hy vọng mỗi người với sự tìm tòi và hiểu biết thêm của mình về thảo dược sẽ trở thành một bác sĩ cho bản thân và gia đình”, bà Thái Hương nói.

Vùng trồng mát lành, công nghệ chế biến hiện đại

Với các sản phẩm đông y nói chung và trà thảo dược túi lọc nói riêng, chất lượng nguyên liệu và khâu chế biến có vai trò quyết định. Dù có tác dụng vô cùng to lớn nhưng chuyện thảo dược giả, bị mốc hay tẩm thuốc bảo quản độc hại… đã làm nhiều người lo ngại khi đến với đông y hay trà thảo dược. Với mô hình khép kín, Tập đoàn TH đã khắc phục được điều này. Nguyên liệu của TH true HERBAL được trồng tại Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An) – vùng được ví như Sapa, Đà Lạt của Nghệ An. Thảo dược ở đây được trồng trên độ cao gần 1.500m nên dược tính tốt nhất, đáp ứng các quy định về nguyên liệu sử dụng để chế biến thực phẩm hiện hành của Bộ Y tế và bộ Tiêu chuẩn Việt Nam về Trà thảo mộc túi lọc.

Về khâu chế biến, TH true HERBAL được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000:2018 về “Sản xuất trà khô, gia công và đóng gói trà túi lọc” với dây chuyền đóng gói túi lọc hoàn toàn tự động, hiện đại nhất hiện nay, nhập khẩu từ Italy. Các loại trà thảo dược được đóng trong túi giấy lọc đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu (dùng trong sản xuất và chế biến thực phẩm của EU, không chứa nilon/nhựa, không gây ra thôi nhiễm vi nhựa, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng). Túi lọc kép 2 lớp được gấp nếp tự động bằng máy giúp làm tăng độ thẩm thấu, qua đó phát huy hết tác dụng của dược liệu.

Nghiên cứu thị trường cho thấy tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của thị trường dược liệu trên thế giới ở mức 12-15%, ước tính đạt giá trị 178,4 tỷ USD vào năm 2026.

Tại buổi giới thiệu sản phẩm, doanh nhân Thái Hương kể, năm 2010, bà cùng các nhà khoa học đã khảo sát và quyết định trồng thảo dược tại Mường Lống. Tuy nhiên, vì dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm sữa TH true MILK nên những năm qua, Tập đoàn chỉ thực hiện trồng, nay mới “mở cửa” để khai thác, chế biến thành trà thảo dược. “Mường Lống vốn là nơi có rất nhiều thảo dược quý. Việc chúng tôi làm thực chất là đưa thảo dược về nơi nó sinh ra. Thảo dược của chúng tôi đạt tiêu chuẩn Global GAP, tới đây sẽ đạt chuẩn Organic của châu Âu và Mỹ” – bà Thái Hương nói.

TS. Nguyễn Bá Hoạt - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dược liệu Trung ương cũng cho rằng, thế mạnh nhất của TH là chủ động được vùng trồng nguyên liệu, đặc biệt là vùng trồng có khí hậu tuyệt vời và đất đai không bị ô nhiễm như Mường Lống.

Theo TS. Hoạt công nghệ chế biến cũng là thế mạnh của TH với dòng sản phẩm này. “Nói một cách dễ hiểu, ngoài chất lượng thảo dược tốt, Tập đoàn TH dùng công nghệ sấy lạnh để thảo dược không mất dược tính. Sau đó, Tập đoàn TH bảo quản bằng cách tiệt trùng, đóng gói trong môi trường kín, không hề dùng chất bảo quản” – T.S Hoạt cho hay. Cái ông Hoạt mừng nhất là có một doanh nghiệp mạnh như TH đầu tư bài bản vào thảo dược và những chuyên gia như ông sẵn sàng cùng TH khai mở kho tàng thảo dược của đất nước.

Bắt đầu với dự án “Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển rừng bền vững” tại tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH đã phát triển vùng dược liệu tại Mường Lống, Na Ngoi (Kỳ Sơn), Yên Thành, Nghĩa Đàn. Những cánh đồng, các thảo nguyên và những cánh rừng trong lành được sử dụng để trồng gấc, lạc tiên, rau má, bạch quả, hà thủ ô đỏ và nhiều loại dược liệu quý khác như Lan thạch hộc, Tam thất Bắc, Đương quy, Đẳng sâm, Bảy lá một hoa… Sau một thời gian triển khai, Dự án bảo tồn thảo dược của TH Herbals đã giúp đất hoang hoá được hồi sinh, phủ xanh đất trống, đồi trọc khô cằn, kiệt quệ trước đây. Thành công với mô hình tại Nghệ An, Tập đoàn TH đang lập kế hoạch phát triển Dự án ở Tây Bắc (Sơn La, Hà Giang), vùng Đông Bắc như Quảng Ninh và vùng Tây Nguyên (bao gồm Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Lâm Đồng). Hoạt động này góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cho người dân vùng đệm quanh rừng, bảo vệ môi trường nơi cung cấp nguồn nước sạch và hệ sinh thái cho cả cộng đồng.