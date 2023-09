Sắp phúc thẩm vụ bị cáo kêu oan suốt 17 năm về tội giết người ở Đắk Lắk

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế (46 tuổi, tên gọi khác là Thế Tùng, trú xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk).

Thời gian mở phiên tòa vào sáng 26/9, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk. Phiên tòa sẽ có sự tham gia của 24 người làm chứng, và 2 điều tra viên tham gia thụ lý vụ án giai đoạn 2006-2008, gồm: ông Dương Thế Bình, điều tra viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) và ông Phan Thanh Cường - điều tra viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Vụ án này đã trải qua 2 lần xử sơ thẩm và 1 lần phúc thẩm. Bị cáo Tưởng Đăng Thế đều bị tuyên tù chung thân về tội giết người.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vào ngày 13/7 tại TAND tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 18/1/2006, vợ chồng ông T.P.H. (trú thôn Tân Nam, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc) phát hiện con gái T.T.K.H. (13 tuổi) nằm bất tỉnh ở vườn cà phê phía sau nhà, trong tình trạng không mặc quần, đầu chảy nhiều máu. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, H. đã tử vong.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để truy bắt đối tượng.

Ngày 23/1/2006, Cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một người dân (giấu tên) tố giác Tưởng Đặng Thế là hung thủ.

Sáng 26/1/2006, Tưởng Đăng Thế khai nhận nội dung hành vi phạm tội của mình. Thế khai với Cơ quan điều tra, khoảng 13h ngày 18/1/2006, sau khi đi nhậu, Thế đã đi xe máy chở anh Trần Đình C. về ngủ tại nhà anh C. (ở thôn Tân Nam, xã Ea Kênh).

Đến 14h cùng ngày, Thế tỉnh dậy, nảy sinh ý định trộm tiền của gia đình anh T.P.H. (gần nhà anh C.). Lúc này nhà anh H. đang mở cửa, không có ai nên Thế đi bên hông ra sau nhà để quan sát. Đúng lúc cháu T.T.K.H. (con gái anh T.P.H.) đang nhặt cành cà phê khô gần bể nước phát hiện.

Sợ bị lộ, Thế đã kéo tay cháu gái lôi ra sau nhà và ra tay sát hại H. dã man. Thế đã lột quần cháu H. vứt bên cạnh nhằm tạo hiện trường vụ án hiếp dâm để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đến khoảng 14 giờ 30', Thế đi ra đường lô cà phê rồi quay lại về nhà anh C. và lên giường nằm tiếp.

Căn cứ kết quả điều tra ở các giai đoạn tố tụng, lời nhận tội của Thế phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, với kết quả giám định về cơ chế hình thành dấu vết trên thi thể nạn nhân, vật chứng thu giữ trong vụ án, lời các nhân chứng...HĐXX đã tuyên phạt tù chung thân đối với Tưởng Đăng Thế về tội giết người.

Về phía bị cáo Thế, tại tòa và sau khi bị kết án đều một mực kêu oan, thậm chí khai bị ép cung, đánh đập...

Tháng 9/2020, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm; chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra lại.

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao từng chỉ ra 11 điểm mâu thuẫn, thiếu sót và vi phạm tố tụng nêu trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xác định các tình tiết khách quan của vụ án và xem xét, đánh giá về trách nhiệm của bị cáo Thế như: Lời khai của Thế và người làm chứng còn chưa thống nhất, có nhiều mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các tình tiết khác; quá trình điều tra có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Quá trình điều tra vụ án, Thế có 12 lời khai, trong đó có 7 lời khai nhận tội và 5 lời khai không nhận tội.

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao yêu cầu xác minh đối tượng Lê Nam T. (trú xã Ea Kênh). Bởi quá trình điều tra, xác minh vụ án, ngày 18/1/2006, người này có hai lần qua nhà nạn nhân.

T. khai với cơ quan điều tra, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an địa phương đã triệu tập T. lên làm việc vào tối cùng ngày. Khi về nhà, T. bị mẹ la mắng nên ngày hôm sau đã bỏ nhà đi. Khi công an bắt được hung thủ, người bố đã báo cho T. biết và ra Nghệ An đón T. về...