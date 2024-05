Sáng nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

TPO - Hôm nay (22/5), Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình nhân sự, bầu Chủ tịch nước và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.

Hội nghị Trung ương 9 đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Ngày 22/5, sau báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, chiều 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua và thống nhất nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an được tiến hành cùng với công tác nhân sự tại kỳ họp vào chiều 21/5 và phiên họp sáng 22/5.

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957; quê quán ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV…

Quá trình công tác, ông Tô Lâm trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an. Ông Tô Lâm từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I -Tổng cục An ninh; Phó Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I - Bộ Công an.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2016, ông Tô Lâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.