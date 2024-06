Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết

TPO - Đại biểu Quốc hội đồng tình quan điểm, tuỳ tình hình an ninh trật tự trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ là phù hợp.

Chiều 3/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Về đối tượng cảnh vệ, nhiều ý kiến đồng tình bổ sung các chức danh: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao vào đối tượng cảnh vệ.

Theo đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Luyến (đoàn Hưng Yên), việc sửa đổi, bổ sung đối tượng cảnh vệ nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng, nhất là Kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

"Việc bổ sung ba chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các vị trí này trong hệ thống chính trị", đại biểu Vũ Hồng Luyến nêu.

Đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) cho rằng, việc xây dựng và ban hành dự án luật là cần thiết, nhằm thể chế hoá chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tiếp tục thực hiện cụ thể hoá quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, khắc phục những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Về bổ sung quy định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc quy định của Luật Cảnh vệ, đại biểu đoàn Hà Nội nhất trí quy định bổ sung áp dụng công tác cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ như quy định dự thảo luật: Trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc quy định tại điều này.

"Công tác cảnh vệ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường, ngoài việc bảo đảm an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ còn phục vụ tích cực công tác đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Do đó, tuỳ tình hình an ninh trật tự trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ là phù hợp", đại biểu Lê Nhật Thành nhận định.

Cũng theo đại biểu đoàn Hà Nội, thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, công tác cảnh vệ nói riêng đòi hỏi pháp luật phải có những quy định linh hoạt để kịp thời điều chỉnh.

Thực tế, lực lượng cảnh vệ đã và đang triển khai công tác cảnh vệ đối với nhiều đối tượng khác để kịp thời giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra, hoặc theo đề nghị của bộ, ban, ngành, đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, không thuộc đối tượng cảnh vệ theo quy định tại Điều 10 của luật hiện hành.

Thống kê của cơ quan chủ trì soạn thảo cho thấy, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã triển khai công tác cảnh vệ đối với 57 đoàn không thuộc đối tượng cảnh vệ để kịp thời giải quyết các yêu cầu do thực tiễn đặt ra... Trụ sở các ủy ban của Quốc hội, trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không phải là khu vực trọng yếu, nhưng theo yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, Bộ Công an vẫn triển khai một số biện pháp cảnh vệ phù hợp.

Thực tiễn thực hiện thời gian qua chưa xảy ra vấn đề gì lạm quyền. Người quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với các trường hợp trên và chịu trách nhiệm là Bộ trưởng Bộ Công an. Do vậy, cần được cụ thể trong luật để bảo đảm hành lang pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ này, theo Bộ Công an, "không phát sinh biên chế hoặc nguồn lực tài chính" vì thực tế đã và đang thực hiện trên cơ sở biên chế hiện có, tài chính hiện tại.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các cơ quan liên quan quy định rõ trường hợp cấp thiết.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điều 10 Luật Cảnh vệ theo đề nghị của người đứng đầu các cơ quan ở Trung ương, người đứng đầu chính quyền địa phương, đại sứ quán các nước.

Khi bổ sung khoản 6 vào điều 10 Luật Cảnh vệ, theo Bộ Công an vẫn cần có khoản 5 điều 10 Luật Cảnh vệ vì quy định theo hướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đối tượng cảnh vệ theo hướng ổn định, lâu dài.

Cuối phiên thảo luận, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, quá trình xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động, tạo cơ sở cho việc đề xuất nội dung, quy định trong dự thảo luật đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa, đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.