Sáng nay, Báo Tiền phong tổ chức toạ đàm về sản xuất, tiêu dùng bền vững

TPO - Từ 8h30 sáng nay (27/8), Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Tọa đàm: “Thúc đẩy, sản xuất tiêu dùng bền vững thông qua nhãn sinh thái". Tọa đàm có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, hiệp hội và các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhãn sinh thái ở miền Bắc.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên đang ngày càng nghiêm trọng, chuyển dịch sang sản xuất và tiêu dùng bền vững không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam.

Một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững là sản phẩm chứng nhận nhãn sinh thái - chỉ dấu của các sản phẩm thân thiện với môi trường trong suốt vòng đời, từ sản xuất đến tiêu dùng và xử lý.

Chương trình Nhãn sinh thái Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai từ năm 2009, nhằm khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp người tiêu dùng nhận diện và ưu tiên sử dụng sản phẩm xanh.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, số lượng sản phẩm được cấp nhãn sinh thái còn rất khiêm tốn. Theo số liệu của Cục Môi trường, trong hai năm qua chỉ có 13 sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái, cho thấy còn nhiều khó khăn, thách thức và rào cản để đưa công cụ này thực sự phát huy hiệu quả.

Tọa đàm diễn ra từ 8h30 - 11h30 sáng 27/8.

Với mục tiêu đánh giá thực trạng, nhận diện thách thức và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nhãn sinh thái tại Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Tọa đàm: Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững thông qua nhãn sinh thái.

Tọa đàm nhằm xây dựng diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và các bên liên quan. Đây là cơ hội để cùng thảo luận các định hướng chính sách, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu từ thị trường và vai trò truyền thông trong thay đổi hành vi tiêu dùng.

Tọa đàm sẽ có sự tham gia thảo luận của đại diện cơ quan quản lý nhà nước là Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính.

Tọa đàm cũng có sự tham gia của hai chuyên gia am hiểu lĩnh vực nhãn sinh thái là PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, chuyên gia cao cấp của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái tham dự Toạ đàm là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Công ty Cổ phần Stavian Phân phối (SDC) và Công ty Cổ phần Stavian MP (SMP). Toạ đàm cũng có sự tham dự của Đại diện Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam.