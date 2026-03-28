Sẵn sàng cho đêm nhạc 'Đón ánh bình minh' tiếp sức 12.000 vận động viên

TPO - Đêm nhạc "Đón ánh bình minh" tối 28/3 tại Khánh Hòa là nơi khán giả cùng cảm nhận nhịp đập của văn hóa, thể thao và sức trẻ. Sau đó vài giờ, khi bình minh lên, hơn 10.000 vận động viên xuất phát, chinh phục Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Chương trình nghệ thuật Đón ánh bình minh diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) là một trong những điểm nhấn của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là món quà tinh thần, chạm vào cảm xúc khán giả đến với Nha Trang trong những ngày đặc biệt. Âm nhạc tiếp thêm năng lượng, để lại dấu ấn đẹp cho các runner trước khi bước vào giải chạy sáng 29/3.

Song hành cùng thể thao và văn hóa, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Chương trình gồm hai phần: Dấu ấn xứ trầm - biển yến và Lễ hội bình minh. Phần thứ nhất tôn vinh những giá trị truyền thống của Khánh Hòa - vùng đất của trầm hương, của biển xanh và những di sản ngàn năm. Ở phần này, Nhà hát truyền thống tỉnh Khánh Hòa đem đến những tiếng nhạc rộn rã, vũ điệu vui tươi, như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản, luôn kiêu hãnh tỏa sáng giữa lòng xứ Trầm hương.

Dàn người đẹp, nghệ sĩ tổng duyệt chương trình tối 27/3.

Những tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, nơi những giá trị truyền thống được nâng niu đầy trang trọng. Không gian linh thiêng, nơi con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa được mở ra đầy tinh tế ở phần đầu chương trình.

Điểm nhấn của Đón ánh bình minh là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân. Ở vai trò nhà thiết kế, Ngọc Hân muốn tạo ra bộ sưu tập mang sắc màu của biển đảo hòa quyện với di sản văn hóa Việt Nam.

Với bộ sưu tập lần này, Ngọc Hân gợi mở hình ảnh đặc trưng của phố biển Nha Trang với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh rì. Những chi tiết ấy vừa mang tính tạo hình, đồng thời tạo nên không gian thị giác đầy sức sống. Người xem như cảm nhận được hơi thở của biển cả trong từng thiết kế, với những bước trình diễn uyển chuyển của dàn á hậu, người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Không gian nghệ thuật được nối dài sang phần hai - Lễ hội bình minh - với những nhịp điệu sôi động, trẻ trung hơn. Đây là nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng hòa làm một. Ban nhạc sẽ trình diễn loạt ca khúc hiện đại như Sắc màu, Phố biển, Ngựa ô thương nhớ. Nối tiếp, ca sĩ Lưu Hiền Trinh khuấy động không khí với liên khúc 3 bài hát.

Phần trình diễn trang phục thể thao và màn pháo hoa rực sáng thay lời chào kết, đồng thời mở ra niềm hy vọng về tinh thần thể thao cao thượng, nhiệt huyết trên đường chạy Tiền Phong Marathon sáng 29/3.