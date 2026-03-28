Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Sẵn sàng cho đêm nhạc 'Đón ánh bình minh' tiếp sức 12.000 vận động viên

Nhóm PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm nhạc "Đón ánh bình minh" tối 28/3 tại Khánh Hòa là nơi khán giả cùng cảm nhận nhịp đập của văn hóa, thể thao và sức trẻ. Sau đó vài giờ, khi bình minh lên, hơn 10.000 vận động viên xuất phát, chinh phục Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Chương trình nghệ thuật Đón ánh bình minh diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) là một trong những điểm nhấn của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là món quà tinh thần, chạm vào cảm xúc khán giả đến với Nha Trang trong những ngày đặc biệt. Âm nhạc tiếp thêm năng lượng, để lại dấu ấn đẹp cho các runner trước khi bước vào giải chạy sáng 29/3.

Song hành cùng thể thao và văn hóa, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Chương trình gồm hai phần: Dấu ấn xứ trầm - biển yến Lễ hội bình minh. Phần thứ nhất tôn vinh những giá trị truyền thống của Khánh Hòa - vùng đất của trầm hương, của biển xanh và những di sản ngàn năm. Ở phần này, Nhà hát truyền thống tỉnh Khánh Hòa đem đến những tiếng nhạc rộn rã, vũ điệu vui tươi, như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản, luôn kiêu hãnh tỏa sáng giữa lòng xứ Trầm hương.

tp-tongduyet17.jpg
tp-tongduyet15.jpg
tp-20.jpg
tp-26.jpg
Dàn người đẹp, nghệ sĩ tổng duyệt chương trình tối 27/3.

Những tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, nơi những giá trị truyền thống được nâng niu đầy trang trọng. Không gian linh thiêng, nơi con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa được mở ra đầy tinh tế ở phần đầu chương trình.

Điểm nhấn của Đón ánh bình minh là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân. Ở vai trò nhà thiết kế, Ngọc Hân muốn tạo ra bộ sưu tập mang sắc màu của biển đảo hòa quyện với di sản văn hóa Việt Nam.

Với bộ sưu tập lần này, Ngọc Hân gợi mở hình ảnh đặc trưng của phố biển Nha Trang với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh rì. Những chi tiết ấy vừa mang tính tạo hình, đồng thời tạo nên không gian thị giác đầy sức sống. Người xem như cảm nhận được hơi thở của biển cả trong từng thiết kế, với những bước trình diễn uyển chuyển của dàn á hậu, người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Không gian nghệ thuật được nối dài sang phần hai - Lễ hội bình minh - với những nhịp điệu sôi động, trẻ trung hơn. Đây là nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng hòa làm một. Ban nhạc sẽ trình diễn loạt ca khúc hiện đại như Sắc màu, Phố biển, Ngựa ô thương nhớ. Nối tiếp, ca sĩ Lưu Hiền Trinh khuấy động không khí với liên khúc 3 bài hát.

Phần trình diễn trang phục thể thao và màn pháo hoa rực sáng thay lời chào kết, đồng thời mở ra niềm hy vọng về tinh thần thể thao cao thượng, nhiệt huyết trên đường chạy Tiền Phong Marathon sáng 29/3.

#đêm nhạc #Khánh Hòa #Tiền Phong Marathon #Đón ánh bình minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục