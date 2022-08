Sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1 tăng mạnh

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, tần suất nước về các hồ thủy điện trong tháng qua tiếp tục duy trì tốt, cung ứng than cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất giúp tổng sản lượng điện sản xuất trong tháng 7 của Tổng công ty đạt 117,6% kế hoạch được giao.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, trong tháng 7, các đơn vị của EVNGENCO1 đã chủ động kiểm soát thiết bị và đăng ký bảo dưỡng nhằm nâng cao chất lượng thiết bị, góp phần giúp các nhà máy vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Tần suất nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty tiếp tục duy trì tốt, công tác cung ứng than cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, hầu hết các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty luôn đạt mức dự trữ than tối thiểu, đảm bảo an toàn cho vận hành giúp hoạt động của tổng công ty được duy trì đảm bảo theo kế hoạch được giao.

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 7 là 2,73 tỷ kWh, đạt 117,6% kế hoạch được giao. Lũy kế 7 tháng đầu năm, EVNGENCO1 sản xuất 18,3 tỷ kWh, đạt 60,8% kế hoạch năm 2022. Phần lớn các nhà máy điện đều đạt và vượt sản lượng điện được giao trong tháng.

Về đầu tư xây dựng, các dự án được tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 7, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 đạt 62,1% và giá trị giải ngân đạt 62,9% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước). Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang chuẩn bị các điều kiện để chạy tin cậy 72h, tiến tới nghiệm thu hết giai đoạn bảo hành. EVNGENCO1 cũng đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ bản bám sát tiến độ được duyệt.

“Công tác chuyển đổi số được EVNGENCO1 tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung trong các lĩnh vực tạo nền tảng số, quản trị, sản xuất, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán… Trong tháng 7/2022, Tổng công ty đã hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức 2 cuộc thi về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại tổng công ty, trong đó cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng internet sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1/8/2022”, đại diện EVNGENCO1 cho hay.

Về công tác ứng phó với thiên tai mùa mưa bão, đại diện EVNGENCO1 cho biết, lãnh đạo đơn vị đã và đang chỉ đạo sát sao các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện, hoàn thành mục tiêu cắt giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân khu vực hạ du.

Về những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, lãnh đạo tổng công ty cho biết, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là sản xuất 2.018triệu kWh, trên cơ sở tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện với các nhà máy nhiệt điện và vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thuỷ điện. Cùng đó, EVNGENCO1cũng sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các giải pháp để vận hành các nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ cho người dân khu vực hạ du.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 sẽ chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án khác theo kế hoạch được phê duyệt.

Với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, Tổng công ty sẽ thực hiện phù hợp với quan điểm mới về phòng chống dịch COVID - 19 của Chính phủ và chủ đề năm của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Trong tháng 7/2022, EVNGENCO1 cùng các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ. Tổng công ty đã tổ chức chương trình về nguồn, thăm viếng và dâng hương, tri ân tại các địa chỉ đỏ của tỉnh Hà Giang như Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên… và trao tặng 400 suất quà cho các hộ gia đình chính sách tại địa phương. Nhiều hoạt động tri ân sâu sắc cũng được EVNGENCO1 chỉ đạo các đơn vị thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.