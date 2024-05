Hà Tĩnh điều động, luân chuyển 24 vị trí cán bộ chủ chốt

TPO - Sáng 4/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2024.

Theo đó, 24 cán bộ chủ chốt tại các sở, ngành và địa phương được điều động, luân chuyển.

Cụ thể, điều động ông Nguyễn Như Dũng - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở VH-TT&DL giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Điều động ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Phan Tấn Linh - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương.

Điều động ông Nghiêm Sỹ Đống - Bí thư Huyện ủy Can Lộc giữ chức vụ Giám đốc Đài PT&TH tỉnh. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Can Lộc. Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Đài PT&TH tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL. Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Đặng Trần Phong - Phó Bí thư Huyện ủy Can Lộc giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân. Ông Bùi Khắc Bằng - Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Luân chuyển ông Trần Nguyên Thọ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Thành Biển - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển ông Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở KH&CN đến nhận công tác tại Thị ủy Kỳ Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động bà Lê Thị Hải Yến, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Bà Tăng Thị Linh Chi - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Ông Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH. Bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Hồ Đức Đàn - Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT giữ chức vụ Phó Giám đốc GD&ĐT.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho chủ trương về công tác cán bộ đối với 2 cán bộ. Cụ thể, giới thiệu ông Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ứng cử để bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND Thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026. Giới thiệu ông Võ Xuân Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.