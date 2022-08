Sân Lạch Tray không khán giả: Vẫn nóng!

TP - 18h hôm nay 5/8, CLB bóng đá Hải Phòng sẽ tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray ở trận đấu thuộc vòng 11 Night Wolf V-League 2022. Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã yêu cầu BTC sân Lạch Tray đảm bảo an toàn, an ninh tối đa cho trận đấu này.

Do xác định đây là trận đấu phức tạp, dù không đón khán giả nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra mất an toàn, BTC VPF đã yêu cầu Hải Phòng chuẩn bị đầy đủ các phương án an ninh cần thiết. Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VPF cho biết, việc giữ trật tự, kiểm soát an ninh ở khu vực cổng, lối vào sân vận động là cần thiết nhằm tránh xảy ra lộn xộn. BTC địa phương cũng được lưu ý tình trạng CĐV có thể leo trèo trên các nóc nhà cao tầng khu vực xung quanh sân vận động, vượt tường… gây nguy cơ mất an toàn.

“Không chỉ đối với Hải Phòng, chúng tôi luôn lưu ý các địa phương cần có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành viên đội khách, lực lượng giám sát, trọng tài, thành viên BTC giải… khi làm nhiệm vụ. Đây là quy định chung đối với tất cả BTC các địa phương”-quan chức VPF trên cho biết. Theo vị này, đến ngày hôm qua việc phối hợp triển khai công việc giữa VPF và Hải Phòng đều ổn.

Trả lời PV Tiền Phong, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn cũng cho biết, sân Lạch Tray đã có phương án chu đáo về an ninh. Theo ông Hoàn, do sân đóng cửa với khán giả nên công tác an ninh không gặp nhiều khó khăn.

“Tuy nhiên tôi phải nói thật là có CĐV vào sân thì đông vui hơn. Khán giả cổ vũ, dưới sân các cầu thủ cũng thi đấu hưng phấn. Án phạt của VFF thì chúng tôi chấp hành thôi, thiệt hại tài chính không bao nhiêu nhưng nói chung không vui bằng có CĐV”-ông Văn Trần Hoàn cho biết.

Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa giải, CLB Hải Phòng vừa qua thua một số trận đang tụt dần trên bảng xếp hạng. Ông Hoàn cho rằng kết quả này là bình thường bởi nhiều đội bóng khác đầu tư tiền rất mạnh nhưng thành tích vẫn không được như ý. Chủ tịch Hải Phòng dù vậy tỏ ra không đồng tình với phát biểu gần đây của Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền về việc CLB không được khiếu nại trọng tài. Ông Hoàn nói:

“Tôi thấy thế thì không ổn, trao quyền lực cho trọng tài quá. Kết quả trận đấu thì đằng nào cũng xong rồi, chúng tôi không có ý kiến. Nhưng trọng tài sai CLB phải có quyền nói”.

Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng (14 điểm) hiện đang đứng vị trí thứ 5 ngay dưới SHB Đà Nẵng (16 điểm), kém đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm. Nếu đánh bại SHB Đà Nẵng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tạm thời trở lại tốp 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Theo quyết định trước đó của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Lý do, BTC sân Lạch Tray tại vòng 6 không đảm bảo an toàn, để 1 CĐV tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà trong khi đang làm nhiệm vụ tại sân. Hải Phòng kháng án nhưng không được chấp thuận.