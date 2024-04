'Sân chơi' pháp luật 4.0

TP - Nhiều mô hình đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai ở Đà Nẵng, tạo “sân chơi” pháp luật thu hút, tiếp cận gần hơn đến đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Livestream tương tác, “vừa học, vừa chơi”

Trong Tháng Thanh niên vừa qua, lần đầu tiên Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình tương tác trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên nền tảng facebook với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng với pháp luật Việt Nam”. Số đầu tiên tập trung vào Luật An ninh mạng 2018 và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Là chuyên gia khách mời của chương trình - Thiếu tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội nghiên cứu phát triển giải pháp, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng CNC - Công an thành phố Đà Nẵng), liên tục nhận được những câu hỏi tương tác của các bạn ĐVTN về lừa đảo qua mạng, cũng như hành vi xâm phạm Luật An ninh mạng.

Sự tương tác trực tiếp giữa chuyên gia và người xem tạo nên không khí sôi động, những kiến thức pháp luật khô khan được lấy ví dụ gần gũi, từ thực tiễn giúp các bạn trẻ dễ dàng ghi nhớ. Sau phần trao đổi, chương trình cũng tổ chức gameshow tương tác trực tuyến với 10 câu hỏi về các nội dung chuyên gia đã trao đổi, giúp các bạn trẻ củng cố kiến thức “vừa học, vừa chơi”.

Số đầu tiên của chương trình livestream tương tác về pháp luật thu hút hơn 6.000 lượt xem, 1.500 lượt bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ. Chương trình sẽ được Thành Đoàn Đà Nẵng duy trì đều đặn vào mỗi quý với các chủ đề dự kiến gồm: giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đổi mới các sân chơi pháp luật

Từ những ngày đầu Tháng Thanh niên, Đoàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) ra mắt mô hình “Pháp luật 4.0”, xây dựng các video ngắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên nền tảng c.

Những nội dung về pháp luật về Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự… được các tình nguyện viên của Đoàn phường “mềm” hóa, gắn với những ví dụ gần gũi với đời sống. Cách trình bày “bắt trend” với nhạc nền thu hút để người xem không cảm thấy nhàm chán, khô khan. Dù mới chỉ ra mắt và thực hiện được 3 số nhưng kênh TikTok đã thu hút được hơn 1.000 người theo dõi và hơn 3.000 lượt thích, mỗi video thu hút được gần 3.000 lượt xem.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) cũng triển khai mô hình “Café thanh niên tuyên truyền pháp luật” định kỳ 2 lần mỗi quý vào buổi tối tại các quán café trên địa bàn. Đoàn xã cũng phối hợp với lực lượng công an xã để tổ chức các buổi trò chuyện về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn giao thông, Luật căn cước công dân, phòng chống tệ nạn xã hội… đến đoàn viên thanh niên tại các thôn.