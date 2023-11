Google trao 500 suất học bổng an ninh mạng cho thanh niên Việt Nam

TPO - Google trao tặng 500 suất học bổng an ninh mạng cho thanh niên Việt Nam. Các bạn trẻ tham gia khóa học sẽ được cung cấp những nội dung do chuyên gia an ninh mạng của Google phát triển.

Ngày 30/11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đơn vị đồng hành Google tổ chức diễn đàn Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số với chủ đề "An toàn thông tin trên không gian mạng" cho thanh niên và người cao tuổi.

Dự chương trình có ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; ông Phan Văn Hùng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam; anh Lê Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban TNXP T.Ư Đoàn; bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Marc Woo - Giám đốc điều hành, phụ trách Việt Nam, Google Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Diễn đàn Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số chủ đề "An toàn thông tin trên không gian mạng", được tổ chức nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng, phương pháp nhận diện phòng, chống thông tin xấu độc để an toàn trên không gian mạng.

Cuộc gọi giả mạo ngày càng tinh vi

Tại diễn đàn, các diễn giả đã chia sẻ về vai trò của chuyển đổi số; cách thức bảo mật thông tin trên không gian mạng; vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.

Sự xuất hiện của các nền tảng số này đã tạo ra những giá trị mới, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người dùng mạng xã hội cần bảo vệ thông tin cá nhân; thực hiện các bước bảo mật, cũng như tránh truy cập vào đường link lạ ... để phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin, lừa đảo.

Người cao tuổi và thanh niên hiện nay được đánh giá là khối đối tượng dễ bị lôi kéo, kích động, cổ xúy, tụ tập đông người nguy cơ gây mất an ninh, trật tự hoặc vô tình hoặc cố ý phát tán những thông tin giả, tin xấu, độc làm lộ thông tin bí mật nhà nước, gây hại cho cộng đồng, thậm chí tiếp tay cho các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước.

Trao đổi tại diễn đàn, anh Nguyễn Minh Dũng - chuyên viên Phòng An toàn hệ thống, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho rằng, nguy cơ mất an toàn thông tin là rất lớn. Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các cuộc gọi giả mạo ngày càng tinh vi, dụ dỗ người cả tin, chiếm đoạt tài sản.

Anh Dũng khuyến cáo: "Đoàn viên, thanh niên cần không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần chuyển đổi số, quan tâm đến việc bảo vệ thông tin trong đó có thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân".

Tại chương trình, còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm tương tác với các công cụ bảo vệ an toàn trên không gian mạng do Google cung cấp. Các chuyên gia công nghệ đã hướng dẫn người dùng thực hành kỹ năng kiểm tra bảo mật, nhận diện lừa đảo và duyệt web an toàn.

Cấp 500 học bổng an ninh mạng cho thanh niên

Dịp này, Google đã trao tặng 500 suất học bổng an ninh mạng cho thanh niên Việt Nam. Các bạn trẻ tham gia khóa học sẽ được cung cấp những nội dung do chuyên gia an ninh mạng của Google phát triển.

Các bạn trẻ cũng sẽ được trang bị kỹ năng xác định những rủi ro tiềm ẩn và lỗ hổng bảo mật, đồng thời trải nghiệm thực tế với Linux, Python để tự động hóa các tác vụ an ninh mạng và các công cụ bảo mật nâng cao khác. Người học cũng sẽ được chuẩn bị cho kỳ thi CompTIA Security+, một chứng chỉ hàng đầu trong ngành về an ninh mạng.

Ông Marc Woo - Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam của Google châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: "Chúng tôi đồng hành cùng Hội LHTN Việt Nam triển khai các nội dung đào tạo cho thanh niên về an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời trao quyền cho các nhà lãnh đạo thanh niên, giúp họ có kiến thức để chống lại các mối đe dọa trên mạng và trở thành những thủ lĩnh về an toàn trực tuyến trong cộng đồng".

Diễn đàn Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số được triển khai từ tháng 8/2023. Đến nay, chương trình đã tập huấn cho hơn 9.000 thanh niên trên toàn quốc về an toàn trực tuyến.



Trong đó, thanh niên ở 10 tỉnh thành đã đảm nhận vai trò tập huấn lại cho hơn 6.700 người cao tuổi về kiến thức an toàn trên môi trường mạng, thông qua các hoạt động cộng đồng tại địa phương.



Chương trình có sự đồng hành của Google với cuốn "Cẩm nang An toàn trực tuyến" được sử dụng làm tài liệu đào tạo.