Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách

TPO - Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) dự kiến đón hơn 115.000 lượt khách đi và đến. Riêng nhà ga T3 sẽ vận hành 41 chuyến bay, phục vụ hơn 8.300 hành khách. Để đảm bảo an ninh, an toàn bay và điều phối giao thông trong khung giờ cao điểm, cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã ra khuyến cáo.

Ngày 30/4, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất thông tin: sân bay dự kiến khai thác 767 chuyến bay đi và đến trong ngày. Các chuyến bay tập trung chủ yếu trên các đường bay nội địa, với tổng lượng khách là hơn 115.000 lượt.

Đặc biệt, tại nhà ga T3, sân bay dự kiến khai thác 41 chuyến bay với hơn 8.300 hành khách.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn bay và điều phối giao thông trong khung giờ cao điểm, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm An ninh Hàng không quốc gia, Công an cửa khẩu, Công ty Quản lý bay miền Nam và Cảng vụ hàng không miền Nam.

Cảng yêu cầu các hãng hàng không bố trí nhân sự túc trực tại quầy thủ tục và cửa khởi hành để hỗ trợ, thông báo kịp thời cho hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm hoặc hủy nhằm tránh gây bức xúc và mất trật tự tại nhà ga. Đồng thời, các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, hãng taxi, xe công nghệ và nhà cung cấp thực phẩm cũng được yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, công tác rà soát cơ sở hạ tầng, kiểm tra thiết bị vận hành và phân luồng giao thông cũng được tăng cường để đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế.

Để thuận tiện cho hành trình, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên có mặt tại ga quốc nội trước 2 giờ và ga quốc tế trước 3 giờ so với giờ khởi hành; Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân, kiểm tra hành lý đúng quy định; Ưu tiên làm thủ tục check-in online để tiết kiệm thời gian.