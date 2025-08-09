SABECO tiên phong thực thi EPR, cùng ngành F&B hướng tới kinh tế tuần hoàn

Ngày 8/8/2025 vừa diễn đàn “Bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững” nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong lĩnh vực bao bì, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó SABECO là một trong những doanh nghiệp đi đầu cam kết thực hiện.

Trước sức ép ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải và các tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu, việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh.

Diễn đàn “Bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững”.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thành Yên - Phó trưởng phòng Chính sách Pháp chế - Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định: “Doanh nghiệp là trung tâm trong thực thi EPR và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - xu thế tất yếu thay cho mô hình khai thác tuyến tính.”

Tham dự sự kiện, SABECO với vị thế doanh nghiệp đi đầu trong phát triển bền vững tại Việt Nam, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực thi EPR và cách doanh nghiệp tiếp cận quá trình chuyển đổi này như một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển bền vững.

Bao bì bền vững - Nền tảng để SABECO hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn

Với SABECO, bao bì không chỉ là “lớp áo” bảo vệ sản phẩm mà là điểm khởi đầu của chuỗi đổi mới hướng tới kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp chủ động thiết kế bao bì dựa trên ba tiêu chí: tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và tối ưu khả năng tái chế.

Hiện 100% bao bì sản phẩm của SABECO có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Song song đó, công ty liên tục cải tiến nhằm giảm nguyên liệu đầu vào, điển hình như việc giảm độ dày cuộn nhôm từ 0.245mm xuống 0.240mm, giúp hạ trọng lượng bộ lon – nắp từ 14.5g năm 2019 xuống còn 12.2g năm 2024, tương đương tiết kiệm 15% nguyên liệu.

Cũng trong sự kiện vừa qua, đại diện SABECO, ông Larry Lee - Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài sản Chiến lược & Phát triển Bền vững, chia sẻ: “Với SABECO, EPR không đơn thuần là yêu cầu tuân thủ mà là một góc nhìn chiến lược để chúng tôi định hình lại thiết kế bao bì, thay đổi cách nhìn về rác thải và cùng các đối tác xây dựng một hệ sinh thái giá trị mới bền vững hơn”.

Ông Larry Lee nhấn mạnh: “SABECO tin rằng: vòng tuần hoàn không dừng lại ở tái chế, mà bắt đầu từ việc định nghĩa lại khái niệm ‘rác thải’ là gì”.

Những cải tiến này góp phần tiết kiệm hàng nghìn tấn nhôm mỗi năm, giảm phát thải khí nhà kính. Đây chính là bước đi then chốt để SABECO đáp ứng yêu cầu EPR và tiến gần hơn tới mô hình sản xuất, tiêu dùng khép kín.

Liên kết đa bên – Chìa khóa để thực thi EPR hiệu quả

Đối với SABECO, EPR là cơ hội tạo ra giá trị bền vững. Từ năm 2023, doanh nghiệp này đã tham gia trở thành viên của PRO Vietnam, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên & Môi trường và các tổ chức EPR để triển khai mô hình tái chế khép kín từ tiêu dùng – thu gom – tái chế – tái sản xuất.

Bên cạnh truyền thông và giáo dục cộng đồng về phân loại rác và tiêu dùng có trách nhiệm, SABECO còn lồng ghép thông điệp xã hội vào bao bì, như cảnh báo giới hạn độ tuổi và khuyến cáo “Không uống bia khi lái xe”.

Về quản lý chất thải sản xuất, SABECO hợp tác với các đối tác trong và ngoài chuỗi cung ứng để tái sử dụng toàn bộ bã hèm, bã men làm thức ăn chăn nuôi; chuyển 1.816 tấn bùn thải từ hệ thống xử lý nước thành phân bón hữu cơ; đạt tỷ lệ 64,22% chất thải được tái chế hoặc tái sử dụng trong năm 2024.

Mô hình 3R (Reduce – Reuse – Recycle) đã được áp dụng trên toàn hệ thống nhà máy, tạo sự gắn kết giữa đổi mới bao bì, quản lý chất thải và hợp tác đa bên, đây chính là nền tảng để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành F&B.

Trách nhiệm đi đôi với chất lượng – SABECO khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu

Trách nhiệm môi trường không làm giảm chất lượng sản phẩm, mà ngược lại, trở thành động lực để SABECO nâng cao tiêu chuẩn sản xuất. Năm 2024, doanh nghiệp đã giảm 22,61% lượng nắp chai và 2,29% lượng gạo sử dụng cho sản xuất bia. Ấn tượng hơn, SABECO đã tối ưu năng lượng tiêu thụ xuống còn 87,95 MJ/hL, giảm 9,3% phát thải khí nhà kính so với năm 2023.

Những nỗ lực này, SABECO được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, giải quốc tế “Customer Experience Initiative of the Year – FMCG Asia Awards 2024” cùng hơn 40 giải thưởng quốc tế về sản phẩm bia từ 2019 đến nay.

SABECO nhận giải Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (VCCI – CSI100) năm 2024.

Với hơn 150 năm di sản, SABECO đã và đang củng cố hình ảnh một thương hiệu hiện đại, có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.