SABECO ghi dấu ấn tại Vietfood & Propack 2025 với chất lượng và tầm nhìn phát triển bền vững

Tại Triển lãm Vietfood & Propack 2025 vừa diễn ra, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã để lại dấu ấn đậm nét khi mang đến không gian trải nghiệm độc đáo, nơi khách tham quan có thể vừa khám phá, vừa thưởng thức những dòng bia quen thuộc. Với sự đầu tư chỉn chu từ thiết kế gian hàng, hoạt động tương tác cho đến các hội thảo chuyên đề, SABECO khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và kiên định với định hướng phát triển bền vững.

Không gian trải nghiệm hương vị – kết nối khách hàng và đối tác

Gian hàng của SABECO được thiết kế mở, trưng bày những sản phẩm chủ lực như Bia Saigon Special, Bia Saigon Lager, Bia 333 – những thương hiệu đã nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn thể hiện năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường khu vực và quốc tế.

Du khách nước ngoài trải nghiệm sản phẩm tại triển lãm

Điểm nhấn của SABECO tại triển lãm chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm ngay tại chỗ. Khách tham quan được trực tiếp thử hương vị đặc trưng của từng dòng bia, đồng thời giao lưu cùng đội ngũ chuyên gia để hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và cam kết chất lượng. Nhiều nhà phân phối quốc tế, trong đó có Nga và Trung Quốc, đã bày tỏ sự quan tâm, mở ra cơ hội hợp tác xuất khẩu ngay tại sự kiện.

Bên cạnh đó, workshop pha chế đồ uống do các chuyên viên thực hiện cũng gây ấn tượng mạnh. Không chỉ giới thiệu công thức mới mẻ, chương trình còn gợi mở cách bia có thể kết hợp tinh tế với ẩm thực Việt, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực bản địa đến đông đảo khách hàng và đối tác.

Chuyên viên pha chế giới thiệu cách kết hợp bia cùng các loại nguyên liệu trong hoạt động workshop

Đại diện SABECO chia sẻ: “Chúng tôi xem Vietfood & ProPack 2025 là cơ hội để kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa những giá trị chung trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.”

Bao bì bền vững – nền tảng cho chiến lược phát triển tuần hoàn

Song song với hoạt động quảng bá sản phẩm, SABECO còn tham gia các diễn đàn chuyên đề, nơi doanh nghiệp giới thiệu nỗ lực triển khai Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Trong đó, bao bì bền vững được xác định là nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Ông Larry Lee, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài sản Chiến lược và Phát triển Bền vững của SABECO, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng hành trình chuyển đổi có thể bắt đầu từ những điều giản dị như bao bì – nơi thể hiện rõ lựa chọn nguyên vật liệu, cách vận hành và trách nhiệm với môi trường.”

Hiện nay, 100% bao bì sơ cấp và thứ cấp của SABECO đã có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Doanh nghiệp cũng áp dụng mô hình tái chế khép kín cho chai thủy tinh, lon nhôm và bao bì giấy. Mục tiêu đến năm 2040, toàn bộ bao bì đồ uống của SABECO sẽ được thiết kế theo nguyên tắc tuần hoàn, góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất – tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường.

Hành trình ESG của SABECO cũng được giới thiệu thông qua các hình ảnh minh họa và thông tin trực quan, giúp người tham quan có thêm góc nhìn về những bước đi cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi vận hành.

Những kết quả đạt được trên hành trình ESG của SABECO được trưng bày tại sự kiện

Khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu Việt

Sự hiện diện nổi bật tại Vietfood & Propack 2025 một lần nữa cho thấy cách tiếp cận đa chiều của SABECO: nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Bằng việc đặt hương vị, chất lượng và phát triển bền vững song hành, SABECO không chỉ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham quan, mà còn góp phần định hình tương lai ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam theo hướng xanh, tuần hoàn và hội nhập quốc tế. Với chiến lược này, SABECO khẳng định vị thế tiên phong của một thương hiệu Việt – vừa giữ gìn bản sắc, vừa từng bước chinh phục chuẩn mực toàn cầu.