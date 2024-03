Sà lan chìm sau va chạm với tàu biển ở Nhà Bè

Sà lan bị chết máy trôi dạt rồi va chạm vào tàu biển đang neo đậu làm sà lan chìm xuống sông, một thuyền viên bị nước cuốn đi xa.

Sáng 7-3, Trạm kiểm soát biên phòng (KSBP) An Thới Đông, thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Hiệp Phước, TPHCM cho biết đơn vị vừa cứu sống một người trôi dạt trên sông Soài Rạp sau khi sà lan va chạm với tàu biển rồi chìm xuống sông.

Gần 5 giờ sáng cùng ngày, sà lan số hiệu TG14319 do anh Trần Trọng Trí (SN 1988) làm thuyền trưởng và anh Đặng Hoàng Lam Em (SN 2001, cùng quê Bến Tre) là thuyền viên chở 120 khối đá từ Tân Uyên, Bình Dương đi Tiền Giang.

Khi đến khu neo Soài Rạp 8 (thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) thì sà lan bị chết máy trôi tự do.

Phương tiện này sau đó đã va chạm vào tàu Bảo Long đang neo đậu tại đây.

Va chạm khiến sà lan bị rách mạn phải, nước tràn vào làm chìm sà lan chỉ sau đó vài phút.

Lúc này anh Trí bám vào được tàu Bảo Long nên leo lên bờ an toàn. Còn anh Lam Em bị nước cuốn trôi ra xa gần 1km, may mắn được Trạm KSBP An Thới Đông ứng cứu kịp thời và đưa lên bờ an toàn.

Ngay sau đó, Trạm KSBP An Thới Đông đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TPHCM, cảng vụ hàng hải thành phố tiến hành phong toả hiện trường, xử lý vụ việc.