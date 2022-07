Ronaldo ‘cầu xin MU giải phóng hợp đồng’

TPO - Theo The Mirror, Cristiano Ronaldo được cho là đã bày tỏ mong mỏi Man United chấm dứt hợp đồng giữa hai bên (đang còn 1 năm hiệu lực). Động thái này đến sau cuộc gặp gỡ giữa phía Ronaldo và Man United.

Ràng buộc giữa hai bên còn hạn đến hè 2023 nhưng Ronaldo vẫn cương quyết đòi ra đi với lý do MU “không đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn”. Tờ The Mirror khẳng định “các cuộc đàm phán với Erik ten Hag trong tuần này đã không thể khiến Ronaldo thay đổi ý định tìm đường thoát khỏi Old Trafford”.

Theo đó, dù nhận mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần tại MU, song ngôi sao 37 tuổi vẫn kiên quyết từ bỏ. Anh hy vọng đội nhà sẽ sớm giải phóng ràng buộc để mình tự do tìm kiếm điểm dừng chân mới, với ưu tiên đội bóng này phải được tham dự Champions League, và dĩ nhiên là nhiều cơ hội giành các danh hiệu.

Dĩ nhiên, Ten Hag và ban lãnh đạo MU không muốn kết cục trên. Nhưng phía Ronaldo vẫn tỏ ra cương quyết. Anh thậm chí còn từ chối cả Sir Alex Ferguson, người đã cất công đến thuyết phục anh vào hôm qua.

Hiện tại, CR7 đang đối mặt với 2 thách thức. Một là làm thế nào để sớm chấm dứt hợp đồng, và sau đó là tìm một bến đỗ thỏa mãn các điều kiện của mình trong bối cảnh hàng loạt tên tuổi lớn đã từ chối anh. Atletico Madrid, Chelsea, Barca… đều không muốn ngó ngàng đến tiền đạo 37 tuổi này, ngay cả khi anh chấp nhận giảm lương.

Do vậy, trước mắt Ronaldo vẫn phải “hành xử chuyên nghiệp nhất có thể tại Old Trafford”, theo như bình luận của Daily Mail. Ronaldo vừa tham gia tập nhẹ với các đồng đội. Trong trận giao hữu kín với Wrexham vừa qua, ngôi sao này ngồi trên khán đài nhìn các đồng đội thi đấu.