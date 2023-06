Rickie Fowler liên tiếp lập kỷ lục tại US Open 2023

TPO - Rickie Fowler đã có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn tại US Open 2023. Chỉ sau 36 hố tại Los Angeles Country Club, anh đã thiết lập tới 3 kỷ lục.

Rickie Fowler là một trong 2 tay golf dẫn đầu vòng 1 US Open 2023, cùng với Xander Schauffele. Với 62 gậy (-8), hai golfer này đã thiết lập kỷ lục về số gậy ít nhất trong 1 vòng ở giải major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức từ năm 1895.

Sang đến vòng 2, Rickie Fowler tiếp tục là cái tên gây ấn tượng. Anh ghi 8 birdie, có 6 bogey để tiếp tục dẫn đầu sau vòng 2, với tổng điểm (-10).

Trước đó, Fowler ghi 10 birdie và 2 bogey trong ngày thi đấu đầu tiên. Tổng cộng, anh có 18 birdie chỉ sau 2 vòng, một kỷ lục của giải. Trong suốt lịch sử của US Open, kỷ lục ghi birdie sau 36 hố của giải là 14 birdie. Con số này tưởng chừng đã rất khó để phá vỡ, nhưng Fowler thậm chí bỏ xa kỷ lục này tới 4 birdie ở mùa giải năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, với tổng thành tích 130 gậy (62-68 gậy), Fowler cũng chính thức san bằng kỷ lục tổng gậy của giải sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Rickie Fowler đã sở hữu cho mình 5 danh hiệu PGA Tour, tuy nhiên trong số đó không có bất kỳ danh hiệu major nào. Golfer 34 tuổi đã từng 3 lần về nhì các giải major, bao gồm The Masters 2018, US Open 2014 và The Open 2014. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Fowler được kỳ vọng sẽ mang về cho mình danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau 2 vòng, Wyndham Clark xếp sau Fowler với 1 gậy cách biệt. Cựu số 1 thế giới Rory McIlroy và Xander Schauffele, đồng hạng 3 với tổng điểm (-8).

Cắt loại sau 2 vòng của US Open năm nay là +2. Các golfer may mắn trụ lại tại giải, nổi bật còn số 2 thế giới Jon Rahm (+2), Tommy Fleetwood (+2) hay Patrick Cantlay (+2). Trong khi đó, có nhiều golfer hàng đầu phải nói lời chia tay, trong đó có Phil Mickelson (+3), Jordan Spieth (+3) và Justin Thomas (+14).