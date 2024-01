TPO - Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Liên chi hội Di sản văn hóa Then nhằm bảo tồn, phát huy di sản Then bền vững trong cộng đồng. Lễ ra mắt diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 31/12/2023.

Hoạt động này được thực hiện quyết định số 53 ngày 19/12/2023 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Liên chi hội Di sản văn hóa Then là tổ chức thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhằm thu hút các nghệ nhân, hội viên người yêu Then cả nước, qua đó góp phần bảo tồn phát huy di sản Then bền vững trong cộng đồng.

Ông Vi Hồng Nhân - nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Then. PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - mong muốn các thành viên liên chi hội sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc bảo vệ, giữ gìn, truyền dạy, lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ thực hành Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái - đã được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 30/12, chương trình giao lưu đàn tính hát Then, múa chầu diễn ra, quy tụ hơn 100 nghệ nhân, hội viên đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Thủ đô Hà Nội. Tại đây nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đã thể hiện nhiều tiết mục Then cổ đặc sắc.

Ngày 12/12/2019, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang), vùng Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) và một số địa phương khác.

Then là thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ.

Các lễ Then diễn tả hành trình thầy Then (ông Then, bà Then) điều khiển đoàn âm binh đi từ Mường Đất lên Mường Trời để dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới...