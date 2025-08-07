Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia, vững bước trong kỷ nguyên mới

TPO - Bộ Công an vừa tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề: “Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, chủ trì sự kiện.

Kịp thời phát hiện nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Trước đó, ngày 20/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Sự kiện năm nay là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an ninh mạng; thúc đẩy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc bảo vệ không gian mạng quốc gia; đồng thời là dịp đánh giá thực trạng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, từ đó thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh trật tự thời gian qua.

Bộ trưởng khẳng định, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược về an ninh mạng, đồng thời trực tiếp triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các mối đe dọa từ không gian mạng.

Nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh trật tự đã bị triệt phá. Thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng đang từng bước được củng cố, góp phần giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển công nghiệp an ninh mạng

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu ấn nút ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia.

Trước thách thức an ninh mạng ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với mọi đối tượng; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của Ngày An ninh mạng Việt Nam nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tuân thủ pháp luật và năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng.

Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến an ninh mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên nền tảng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đầu tư phát triển mạng lưới cảnh báo sớm, các phương án ứng phó an ninh mạng toàn diện trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực sự “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh mạng nội địa làm nền tảng cho việc tăng cường tiềm lực bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia.

“Chúng ta tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành đột phá chiến lược, thì mỗi ngày đều là ngày An ninh mạng Việt Nam. Đó là quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Công an đã ra mắt Hệ thống điều hành An ninh mạng quốc gia, tổ chức diễn tập bảo vệ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, triển lãm các sản phẩm và giải pháp an ninh mạng, dữ liệu số, công nghệ đổi mới sáng tạo.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng – công nghệ số như: VNPT, FPT, Viettel, Mobifone, Gtel, NCS... đã tham gia trưng bày, giới thiệu giải pháp, thể hiện tiềm lực, năng lực đồng hành cùng Nhà nước trong bảo vệ không gian mạng quốc gia.