Quỹ phát triển tài năng Việt trao tặng hồ dạy bơi miễn phí cộng đồng tại Gia Lai

Nhằm hỗ trợ học sinh vùng sâu được học bơi miễn phí và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã quyết định tài trợ một chiếc hồ cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Đây là chiếc hồ bơi thứ ba được Quỹ Phát triển Tài năng Việt tài trợ sau hai chiếc hồ dành tặng cho cô Sáu Thia tại Đồng Tháp và Trường tiểu học Phú Thuận tại An Giang để hưởng ứng chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em trên toàn quốc.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Nguyên Hòa, đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt, cho biết: “Việt Nam là nước có sông suối, ao hồ, kênh rạch dày đặc nhưng lại có rất nhiều trẻ nhỏ không biết bơi, gây nên những vụ đuối nước đau lòng. Vì vậy, việc dạy bơi cho trẻ nhỏ là vô cùng cần thiết bởi không chỉ giúp các cháu trang bị kỹ năng tự bảo vệ chính mình mà còn giúp phụ huynh an tâm hơn khi con em tiếp xúc với nước. Do đó, khi nhà nước phát động Chương trình Phòng chống Đuối nước cho Trẻ em Việt Nam, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã quyết định hưởng ứng, chung tay cùng chính quyền, tài trợ hồ ở nhiều địa phương để dạy bơi cho trẻ nhỏ trong vùng. Đây cũng là lý do Quỹ Phát triển Tài năng Việt trao tặng hồ dạy bơi miễn phí cộng đồng cho huyện Chư Sê, đặt tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du. Mong rằng với hồ bơi này, nhiều em nhỏ của địa phương sẽ biết bơi. Chúng tôi cũng hy vọng đây sẽ là khởi đầu, giúp phát hiện, ‘ươm mầm’ cho các tài năng bơi lội trong tương lai của thể thao nước nhà”.

Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Du thuộc địa bàn vùng sâu của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trường hiện có 632 học sinh nhưng tỷ lệ chưa biết bơi lên tới 92%. Huyện Chư Sê trong năm qua đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước do các em không được trang bị kỹ năng bơi lội. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Chư Sê có hơn 50 điểm trường nhưng chỉ có một hồ bơi chung cũ với diện tích hạn chế.

Chính vì vậy, ngay sau khi nhận được đề nghị của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã tiến hành khảo sát và quyết định tài trợ một chiếc hồ có kích thước dạy bơi đạt chuẩn của thiếu nhi (6m x 12m) cho Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Du. Ngoài ra, hồ còn được trang bị hệ thống bơm lọc nước có pha Clo và bàn hút vệ sinh 8 bánh xe hiện đại nhằm đảm bảo có chất lượng nước tốt nhất để phục vụ các em học sinh học bơi.

Đặc biệt, trong dịp này, Quỹ Phát triển Tài năng Việt cũng đã trao tặng 148 kính bơi trẻ em và 230 thùng sữa nước Nuvi trái cây cho thầy trò Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Du. Tổng chi phí tài trợ đợt này trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thầy Trần Đăng Đông, Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Từ lâu, Ban giám hiệu nhà trường đã mong mỏi có một chiếc hồ để dạy bơi cho học trò. Và hôm nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Đại diện Ban giám hiệu, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã tài trợ một chiếc hồ không chỉ tốt, bền chắc mà còn đẹp cho nhà trường. Chúng tôi sẽ tiến hành triển khai dạy bơi cho các em ngay trong mùa hè năm nay”.

Không chỉ riêng Ban giám hiệu, các em học sinh đang theo học tại Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Du cũng vô cùng vui mừng khi hồ bơi được khánh thành và đi vào hoạt động.

Em Siu Lý (học sinh lớp 5A2) hào hứng nói: “Vậy là con sắp được học bơi rồi. Con đã đăng kí học bơi trong mùa hè này rồi. Con mong hết hè sẽ biết bơi để không còn sợ nước như trước nữa”.

Ngoài Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Du, chiếc hồ này cũng sẽ trở thành điểm dạy bơi cho rất nhiều trường học lân cận trên địa bàn huyện Chư Sê, qua đó góp phần vào việc phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ tại địa phương.

Được khởi xướng bởi ba doanh nhân – ông bầu bóng đá nổi tiếng gồm: ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công ty Nutifood; Quỹ Phát triển Tài năng Việt sẽ giúp chắp cánh cho các tài năng được rèn luyện, phát huy sở trường của bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao,… Bên cạnh “ươm mầm” cho các tài năng, Quỹ Phát triển Tài năng Việt cũng sẽ đồng hành, có mặt ở bất cứ nơi nào xã hội cần.

Ngân sách của Quỹ được trích từ lợi nhuận của hệ thống Cà phê Ông Bầu. Theo đó, Cà phê Ông Bầu sẽ trích 1.000 đồng trên mỗi thức uống bán ra để đóng góp trực tiếp cho Quỹ.